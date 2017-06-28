Присуд радивилівцю за невиконання громадських робіт

Дубенським міськрайонним судом розглянуто кримінальне провадження по обвинуваченню чоловіка, який вироком Радивилівського районного суду засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.125 КК України до покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, в ухиленні від відбування таких робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, а під час судового розгляду доведено, що станом на початок 2017 року засуджений, ознайомившись із порядком та строками відбування покарання у вигляді громадських робіт, не відпрацював 44 годин.

Вироком Дубенського міськрайонного суду 43-річного жителя Радивилова засуджено за ч.2 ст.389 КК України (ухилення від відбування громадських робіт особою, засудженою до цього покарання) до покарання у вишляді 2 місяців арешту.

Місцева прокуратура інформує, що покарання за невиконання громадських чи виправних робіт призначається судом у вигляді реального арешту чи обмеження волі.

Знову за грати – через заволодіння велосипедом

Вироком Дубенського міськрайонного суду засуджено до реальної міри покарання 47-річного жителя міста Дубно.

Так, у період умовно-дострокового звільнення від призначеного покарання шахрай у кінці квітня 2013 року попросив у потерпілої надати йому для здійснення поїздки у с. Рачин велосипед, яким заволодів шляхом обману. В подальшому зловмисник продав зазначений велосипед невідомій особі за 100 гривень.

Суд підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури та призначив чоловіку покарання у вигляді 2 років 2 місяців позбавлення волі.

Керівник місцевої прокуратури В. Мартинюк. (Для Радивилів.info).