Привітали Радивилівську школу з півстолітнім ювілеєм

П’ять десятиліть тому, 11 січня 1967 року, розпочалось навчання у новозбудованому приміщенні Червоноармійської (Радивилівської) міської першої школи.

Що таке п’ятдесятиріччя в плинові історії? Лише непомітна мить. А, наприклад, у шкільній біографії – то цілий відрізок життя. Що за цей час назбиралось у скрині шкільних цінностей? В ній – і невпинне підкорення навчальних вершин, і кропітке гравіювання педагогічного таланту, і щемливі фотомиті першовересневих дзвінків впереміш з травневими вальсами випускників.

Новозбудована школа, наче запалена зірка, за ці півстоліття зуміла чи не найяскравіше засвітитись на освітньому горизонті Радивилівщини та усього Рівненського краю. З її затишних класів на велику життєву дорогу вийшла велика кількість обдарованих випускників, багато з них – золоті та срібні медалісти, Президентські стипендіати, переможці міжнародних конкурсів та всеукраїнських олімпіад. Такий високий результат – вінець злагодженої та плідної роботи педагогічного колективу. Виведена ще на початках діяльності формула успіху міської першої школи не дає збоїв навіть крізь довгі десятиліття: перш ніж вести до омріяних висот своїх учнів, вчителі теж мають пройти звивистим шляхом самовдосконалення. Кожен бережливо додаючи свій вклад у палаюче багаття знань, щоб у ньому могла зігрітися вся велика шкільна сім’я. Цього навчального року вона налічує 728 учнів, в закладі створено 33 класних колективи, до педагогічної команди входить 75 учителів, з них двоє – відмінники освіти, два десятки мають звання «Старший учитель» більше сорока присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.

З нагоди свята цього четверга школа-ювілярка урочисто зустрічала на порозі учнів, які галасливо повертались на навчання із зимових канікул. В холі навчально-виховного комплексу увагу дітвори одразу ж привертав видовищний композиційний макет школи. Намальований фасад став умовним полотном для розміщення історичного екскурсу, а поряд – число, яке цього січня є символом ювілейної дати навчального закладу – святкових п’ятдесят! Розгорнуто шкільний альбом, і його щедро списані сторінки, подібно до того, як мудрий вчитель пояснює учням тему уроку, розповіли про найбільш значуще з минулих років. У 1965-му році закладено фундамент нового приміщення майбутньої школи, за два роки, 11 січня, дзвоник вперше покликав учнів за парти. З 1975 по 2002 рік директором школи був Мельничук Іван Васильович, з 2001-го року введено дванадцятибальну систему оцінюванння знань. Роком пізніше, у 2002-му, Радивилівську школу №1 очолила Алла Василівна Фаєвська, яка дотепер стоїть біля її керівного штурвалу, професійно згуртовує чимраз більшу шкільну родину. У 2002-му було випущено шкільну газету «Перерва», наступного року на базі школи створено гімназію, у 2005-му середню школу реорганізовано у Радивилівський НВК «школа №1-гімназія.»

Після структурних перемін шкільний будинок залишився таким же затишним, наче батьківський. В ньому комфортно і весело, тут до кожного ставляться з любов’ю та повагою. Серед пріоритетів – навчити учнів жити у світі, що постійно змінюється. Для цього забезпечено індивідуальний вибір вивчення предметних напрямків (в школі діє експериментальна методика застосування профільного навчання у старших класах), є можливість користуватися великою науково-методичною базою, різнобічно розвивати власну творчість. Оперуючи таким потужним комплексом навчальної бази, діти щедро віддячують своїй школі новими відзнаками й нагородами, впевнено підкорюючи нові вершини освітнього Олімпу. Золотими літерами бережливо записано у шкільний альбом імена кожного з вихованців, хто своїм розумом, талантом, ерудицією зумів прославити рідну альма-матер далеко за межами рідного містечка. У числі таких – Андрій Кощановський, який склав ЗНО з хімії на 200 балів, і був нагороджений відзнакою Президента України; Катерина Ксьондзик та Олеся Романюк стали стипендіатками Кабінету Міністрів України, Орест Шевчук – бронзовий призер Міжнародної проектної олімпіади з екології, яка відбулась у м.Баку, Ярина Дейнека – стипендіатка Президента України, Марія Мошкун – переможець програми «Флекс».

Ювілей – це завжди усмішки та квіти, вітання та подарунки. І, звичайно ж, гості. З нагоди півсторіччя минулого четверга Радивилівський НВК «Школа №1 – гімназія» відвідали голова об’єднаної територіальної громади М.Карапетян, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту й туризму міської ради І.Ковалевська; а в.о.начальника районного відділу освіти І.Киричук вручив учням-старшокласникам спортивний комплект футбольних, волейбольних та баскетбольних м’ячів, побажавши школі нових, яскравих перемог. Такі ж спортивні комплекти для занять фізичною культурою та спортом отримав й Радивилівський НВК «Школа №2 – ліцей», а також школи Радивилівської об’єднаної територіальної громади та сіл Радивилівського району.

Наталка Янчин. (З сайту Радивилівської об’єднаної територіальної громади). Фото на цій сторінці – з сайту НВК. На лицьовій сторінці – фото Радивилів.info.