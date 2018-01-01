Привітання з Новим роком і Різдвом – усім нам

Шановні співвітчизники!

Сердечно вітаємо вас з нагоди світлих і радісних свят Різдва Христового та Нового року ! З Різдвяних свят, зі світлої надії кожної людини на щасливе прийдешнє розпочинається новий рік нашого життя, наші майбутні звершення у нових справах.

Цього року ми пережили безліч переломних подій, які обов’язково залишаться в нашій пам’яті. Нехай же Новий 2018 рік принесе нам нові сили для втілення найамбітніших планів і звершень. Нехай він буде для вас багатим на добро,щедрим на успіхи і вдачі! Бажаємо, щоб ваша праця завжди булла потрібною і корисною, а успіхи – вагомими та переконливими! Щастя вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ї, тепла і світла у вашій оселі! Повірте у свій успіх і перемогу!

Бажаємо вам від щирого серця легко долати ті вершини, яких ви прагнете досягти в житті! Нехай святкова колядка дарує вам віру, надію й любов, а Ангели небесні благословлять вас та ваші родини на щастя, добро і благополуччя!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З повагою, голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик та трудовий коллектив.

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Шановні жителі та гості району!

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим, 2018-им роком та Різдвом Христовим!

Завершився ще один непростий для нашого району та всієї України рік. Рік, який увійде в історію як час змін, пошуку компромісів та реформ, зокрема, й у сфері місцевого самоврядування. Радивилівщина поповнила сім’ю об’єднаних територіальних громад, які підтвердили ефективність своєї діяльності, трьома новоствореними ОТГ.

Ми прожили з вами цей рік у повсякденних клопотах і радісних святах, з успіхами і,подекуди, тривогами. На жаль, не стали меншими наші соціальні проблеми, а найбільшим болем у душі кожного з нас продовжують відгукуватися події на сході країни. Тому дуже хотілося б, щоб усі негаразди, проблеми, гіркота втрат та нездійснених сподівань залишилися у році, що минув. А у році Новому аби здійснилося найзаповітніше – повернувся мир у наш рідний Український дім, а з ним – і добробут, благополуччя та злагода.

Хочу побажати кожній родині, аби Новий рік був благословенним, миру, оптимізму та віри в свої сили задля щастя своєї родини та процвітання нашого краю. Хай Боже благословення та світла Різдвяна зірка додадуть вам снаги і натхнення – на день нинішній і прийдешній. З Новим роком вас! З Різдвом Христовим!

Голова районної державної адміністрації Олег Ващук.

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Шановна радивилівська громадо!

Від імені Радивилівської міської ради, її виконавчого комітету і депутатського корпусу, від себе особисто щиро вітаю вас з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!

Рік, що завершується, збагатив нас новим досвідом, згуртував та дав можливість створити всі умови для подальшого розвитку громади.

Нехай 2018-й принесе мир нашій державі, злагоду та благополуччя, буде щедрим і багатим на добро, а Різдво Христове наповнить серця духовністю та вірою у здійснення найзаповітніших мрій.

Бажаю, щоб щедра доля наділяла вас і ваші сім’ї міцним здоров’ям, родинним щастям, взаєморозумінням і любов’ю.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З повагою міський голова Микола Карапетян.