Про День матері, вшанування ветеранів і про історію

14 травня (у неділю) в Радивилівському міському будинку культури відбудеться концерт до Дня матері. Початок о 15 год.

⊗ З нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулися урочисті заходи й на території Крупецької об’єднаної територіальної громади. Біля обеліска слави в Крупці пройшла панахида, яку відслужив настоятель Свято-Троїцької парафії села Крупець, протоієрей Ігор Данилюк. Виступив сільський голова Віталій Мошкун. Відбулася церемонія покладання квітів до обеліска – за участю сільського голови, представників дирекції та учнів Крупецької школи, ветеранів війни, керівників підприємств і організацій, які розташовані на території села. Згодом пройшов святковий концерт «На всі віки, на всі часи у спогадах живі». Панахиди за жертвами Другої світової війни проведені в селах Ситне, Срібне, Михайлівка, Боратин, Довгалівка. У селі Ситне для учасників Другої світової організували «вогник» «Герої не вмирають!».

⊗ 11 травня на території Козинської ОТГ на державних установах та закладах було піднято прапори Європейського союзу. Відзначення Дня Європи в Україні – це важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи.

⊗ У зв’язку із виконанням робіт по лінії 04 КВТ підстанції 0419 м.Радивилів по вул. Тихій, Набережній та Лев’ятинській буде припинено подачу електроенергії споживачам з 22.05.2017 по 31.05.2017 з 9.00 год. до 18.00 год.

⊗ Учні Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа №1 – гімназія», які цікавляться історією рідного краю і збирають матеріали про Радивилів, разом із заступником директора Р.І.Мудрик провели 12 травня зустріч у читальному залі Радивилівської бібліотеки з місцевим краєзнавцем і літератором, автором книг про Радивилів Володимиром Ящуком. Йшлося про питання вивчення історії рідного краю, привернення уваги туристів до цікавих історичних місць Радивилова.

⊗ Спеціалісти Радивилівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели зустріч з учнями початкових класів Радивилівського НВК «Школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака. Спілкувалися про культуру поведінки, повагу до батьків, учителів, взаєморозуміння в колективі.

(За повідомленнями ЗМІ).