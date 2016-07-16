Про дозвілля на площі і резонансні фільми

Сьогодні, 16 липня, в Радивилові на майдані Незалежності міським центром дозвілля, культури та мистецтв буде проведена конкурсно-розважальна програма для молоді, в тому числі караоке, дискотека. Початок – о 20 год. 30 хв. Обіцяють, що буде весело.

♦19 липня громадська організація «Психолого-логопедичний центр «Ефектус» під егідою Радивилівської РДА проведе психологічний семінар-практикум «Успішна дитина – щаслива Україна» – за участю голови райдержадміністрації Олега Ващука, заступника голови райдержадміністрації Людмили Орищиної, громадськості, журналістів ЗМІ (м.Радивилів, зал засідань районної ради, поч. о 17.30).

♦Виходець з Радивилова, відомий київський тележурналіст Костянтин Андріюк, глибокий знавець футболу, зняв фільм «Золотий свисток» про корупційну арбітражну систему України. На цю тему він розмірковував 14 липня і в передачі телеканалу «Майдан ТБ», яку можна переглянути за цим посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Nhzt-Oqz8j0

♦Фільм «Берестечко. Битва за Україну» викликав неоднозначні оцінки. Історик Юрій Мицик піддав його нищівній критиці. А тим часом творча група фільму запропонувала увазі глядачів другу його частину. Дивіться тут: https://www.youtube.com/watch?v=1DVUkzSWYJM