Про працівників для нового заводу, плани будов тощо

Сьогодні в Радивилівському професійному ліцеї проводиться «День відкритих дверей» для всіх, хто цікавляться можливостями для навчання та здобуття спеціальності в цьому навчальному закладі. До речі, з нинішнього року тут почнуть готувати і працівників для заводу з виробництва кабельно-провідникової продукції в Бродах (ТзОВ “Електроконтакт – Україна»). Нині обладнується відповідний навчальний кабінет. А для учнів випускних груп нещодавно була організована екскурсія на таке ж підприємство у місті Золочів Львівської області.

У селі Підзамче Радивилівської ОТГ пройшов міжобласний турнір з футболу пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Участь у турнірі брали футбольні клуби «Підзамче», «Зелені лави» (м.Почаїв Тернопільської області), «Башарівка» та «Лев» (с.Гаї-Лев’ятинські). Перемогли футболісти з села Башарівка. Їм вручено перехідний кубок та грамоту, а за друге місце команді села Підзамче – грамоту та настільну книгу від районної організації інвалідів. Цінні подарунки та грамоти Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади отримали кращий воротар О.Бовсунівський (Башарівка), кращий гравець Р.Борець (Підзамче) і кращий бомбардир Д.Пасічник (Башарівка).

На засіданні містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Радивилівської районної державної адміністрації заслухано проектувальників та розглянуто містобудівну документацію щодо планів будівництва на території Крупецької сільради піднавісу для зберігання причіпної техніки та лінії з переробки насіння соняшнику.

У Рівненській обласній бібліотеці для дітей відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017», на якому Радивилівщину представляла переможець районного етапу конкурсу Аня Веремей, шестикласниця із села Теслугів.

У Радивилівському професійному ліцеї не так давно відбулася зустріч викладачів англійської мови та представників дирекції з волонтером Корпусу миру США в Україні Алекс Полк (на фото друга справа). Вона впродовж двох років працюватиме в Радивилівському НВК “Загальноосвітня школа №2 – ліцей” імені П.Стрижка з метою допомогти учням в освоєнні англійської мови. Алекс Полк розповіла про себе, свою сім’ю, хобі, життєві пріоритети, методи навчання англійської мови, волонтерську діяльність. Викладачі англійської мови профліцею підготували для гості неординарні запитання та зіграли в рухливу, веселу гру.

З 72-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні через районну газету «Прапор перемоги» радивилівців привітали голова районної ради В.Кондик, голова райдержадміністрації О.Ващук і міський голова Радивилова М.Карапетян. Газета опублікувала програму заходів у Радивилові і районі до Дня пам’яті та примирення і до Дня перемоги.

(За повідомленнями Інтернет-ресурсів. Фото – з сайту профліцею).