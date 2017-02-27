Про Шевченківську естафету, бойовий орден і скрипку…

Відбулося засідання районного оргкомітету з приводу традиційної передачі Шевченківської естафети з нагоди чергової річниці від дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч естафета, яка в березні 2016 року була передана з Корця в Радивилів, буде передана в інший район. У розмові взяли участь голова Радивилівської районної ради В.Кондик, член Національної спілки письменників України Г.Гнатюк, заступник голови міської ради О.Пастух, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Радивилівської ОТГ І.Ковалевська, начальник відділу освіти РДА Т.Шуст, в.о. начальника відділу культури і туризму РДА Н. Остапчук, директор централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Л.Войтишина. Передачу Шевченкової естафети в Дубно буде проведено біля Шевченкового джерела в селі Пустоіванне Козинської ОТГ 10 березня.

⇔За героїзм та відвагу, виявлені під час несення служби в зоні збройного конфлікту на сході України, наш земляк Мельник Олександр Борисович із села Новоукраїнське (Радивилівського району) Указом Президента України нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Бойову нагороду йому вручили в Радивилівському райвійськкоматі.

⇔У Радивилівській дитячій школі мистецтв імені Г.Жуковського відбувся музичний вечір “Для вас співає скрипка”. Прозвучали різноманітні за жанрами українські народні і естрадні пісні, мелодії з кінофільмів.

⇔При голові райради В.Кондику проведено засідання дорадчого комітету з громадських слухань на тему: «Про стан медицини в Радивилівському районі з питань подальшого існування КЗОЗ «Радивилівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги та формування госпітальних округів в області». Члени дорадчого комітету, голова райдержадміністрації, депутати обласної та районної рад, головні лікарі районної лікарні та ПМСД, громадські діячі, працівники медицини району висловили свою позицію щодо сучасних реформ у медицині та формату проведення громадських слухань. Адже, наприклад, депутати Радивилівської міської ради направили звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, а також Рівненської обласної ради та Радивилівської районної державної адміністрації з наполяганням призупинити дію відповідних пунктів постанови Кабміну «Про затвердження порядку створення госпітальних округів».

(За повідомленнями Інтернет-сайтів).