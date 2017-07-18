Про що пишуть у блогах радивилівці

Соціальні мережі дають змогу оперативно обмінюватися інформацією, не потребуючи для цього ні попереднього прочитання текстів «модератором», ні будь-якої цензури. Пиши – чого душа бажає. Навіть можна з обрАзами нападати. Інші річ – хто тому вірить. І хто надає тому значення. Ясна річ, ніяких образливих висловлювань відтворювати ми не збираємося.

А ось деякі важливі для Радивилівщини факти варто відобразити.

⇒Наприклад, у групі «Радивилів – Radyvyliv» (Facebook) жваве обговорення викликала проблема бездоглядних собак у Радивилові, які серед білого дня в центрі міста вже не тільки обгавкують людей, а й із вишкіреними зубами погрожують ось-ось покусати. Кажуть, намагалися куснути вже й представників місцевої влади. Деякі власники собак вигулюють їх у приміських гаях, відпускаючи побігати без намордників, чим створюють небезпеку для нормальних відпочивальників. На жаль, в обговорення не включилися працівники апарату міськради, райради, депутати, хоча серед користувачів соціальних мереж вони є. Слід сподіватися, що проблема знайде обговорення на сесії міськради.

⇒У тій же групі опубліковане фото з підписом: «Новозаасфальтована дорога з села Лев’ятин до села Опарипси Бугаївської сільської ради. Тепер у Лев’ятині є заасфальтована вулиця (дорога) від містка на річці Слонівці до тієї частини села, що біля оздоровчого комплексу “Веселка”, – і далі ця вулиця, вже через Опарипси, йде аж до автороги Броди – Радивилів».

⇒З приводу 25-річного ювілею клубу «Надвечір’я», про який ми інформували, сайт Радивилівської міськради, зокрема, додає:

З нагоди свята ювілярів привітали очільники міської та районної рад: заступник міського голови Олександр Пастух, секретар міської ради Інна Герасимчук вручили нинішнім і колишнім членам клубу «Надвечір’я» грамоти, грошові подарунки та квіти, керуючий справами виконавчого апарату Радивилівської районної ради Анатолій Тимошейко вручив артистам лист подяки. Були вітання і від місцевих поетів Євгена Гудими та Раїси Хомяк , на чиї слова лунали пісні.

⇒А на сайті Крупецької ОТГ розповідають, що учні Срібненсьої ЗОШ побували на ХІV Міжнародному фестивалі юних поетів і прозаїків, митців фото і малюнка, фахівців журналістики, електронних засобів масової інформації, авторської пісні та літературно-мистецьких композицій «Рекітське сузір’я – 2017», котрий щорічно проходить у смт. Міжгір’я на Закарпатті. Серед нагороджених: Матюшок Ірина – диплом ІІ ступеня у номінації «Поезія», Царук Наталія і Матюшок Тетяна – диплом ІІІ ступеня у номінації «Художня фотографія», а Кусак Ольга, Семеренко Анна, Прокопчук Роман нагороджені грамотами за участь у фестивалі.

Для довідки. Блог (англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості.