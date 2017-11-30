Про успіхи наших баскетболістів і волейболістів

Учні 2003 року народженняі молодші Радивилівської комплексної дитячо-юнацької спортшколи беруть участь у чемпіонаті Рівненської області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл сезону 2017-2018 р.р.

Перший тур змагань проходив у Рівному в приміщенні обласної дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву. У першій грі юні радивилівські баскетболісти в напруженій боротьбі поступилися з рахунком 22:25 обласній спортшколі олімпійського резерву. У другій грі наші баскетболісти переконливо перемогли команду ДЮСШ Рівненського району з рахунком 36:27. Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Максим Козіброда.

За команду Радивилівської КДЮСШ виступали Головчук В., Музика Ю., Дудар Д., Супрун П., Ткач Д., Турчак М., Бобак К., Паталій В., Ярощук Д.

Нині учні Радивилівської спортшколи посідають друге місце у своїй групі «А» та зберігають шанси потрапити до фіналу, який відбудеться навесні 2018 року.

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У листопаді розпочалась відкрита першість Бродівщини з волейболу, яка буде тривати до кінця січня. У цій першості беруть участь 9 команд, серед них – і волейбольний клуб «Радивилів».

Бродівські волейболісти – одні з кращих у Львівській області, львів’яни задають тон чоловічого волейболу в нашій країні, отож рівень цих змагань дуже високий. Після п’яти турів ВК «Радивилів» – однин із лідерів змагань. У нашій скарбничці три перемоги з однаковим рахунком 3:0 над командами ЛВДС «Дружба» (м.Броди), «ДЮСШ» (м.Броди), «Педколедж» (м.Броди), є й одна поразка – від команди «Бродівські леви» (м.Броди).

ВК «Радивилів» на цих змаганнях виступає таким складом: Климюк О., Гречний А., Пилипака В., Курсик В., Савчук Р., Рабуш В., Савчук Ю., Горбовий І., Ніколайчук В.

Наступний тур відбудеться 10 грудня. Нам буде протистояти один із лідерів цієї першості – команда «Рута» (Білявці). Початок зустрічі о 13.45 у спорткомплексі міського стадіону Бродів, отож запрошуємо всіх любителів волейболу підтримати нашу команду.

Андрій Мамчур, заступник директора КДЮСШ з навчально-виховної роботи, граючий тренер команди. (З пошти Радивилів.info).