Про вагомий внесок у вивчення історії нашого краю

У Радивилівському історичному музеї краєзнавці обговорювали внесок історика і археолога, доктора наук Ігоря Свєшнікова, краєзнавця Надії Мельник та інших у вивчення історії Берестецької битви, більш далекої історії нашого краю, у збір краєзнавчих матеріалів про села Хотин, Полуничне тощо.

Своїми міркуваннями з використанням ілюстративного матеріалу ділилися працівники музею Олеся Шикало і Аліна Дузінська, працівник Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» Валентина Павловець, автор книги про Хотин Надія Мельник, краєзнавці Юрій Арламовський, Євген Гудима, Василь Ярмусь, заступник начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської об’єднаної територіальної громади Ігор Киричук.