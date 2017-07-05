Про відпочинок дітей дбають і релігійні громади

Коли в радивилівських засобах масової інформації йде мова про місцеве літнє оздоровлення дітей, то, як правило, концентрується увага на пришкільних таборах відпочинку та оздоровчому комплексі «Веселка» біля Радивилова.

Разом з тим, наприклад, організовують літній відпочинок дітей і протестантські громади Радивилівського району. Християнський табір «Промінь добра» на краю лісу біля села Баранне Радивилівського району діє вже 21-й рік. Зараз тут проводять канікули 120 дітей, для яких організовуються релігійні, спортивні і масово-розважальні заходи. За словами школярів, нудьгувати їм ніколи, дні минають насичено, весело і з користю для загального розвитку.

А неподалік діє ще один табір для дітей – «Християнин», який перебуває на стадії становлення, отож відпочиваючі в основному ночують у великих наметах на узліссі. Втім, їдальня тут облаштована вже цілком добротна.

Усі, хто вважають, що про ці християнські табори варто розповісти більш докладно, можуть зробити це самі, додавши свій текст унизу, у вікні відгуків (текст з’явиться після прочитання модератором). Будь ласка.

Фото: Радивилів.info.