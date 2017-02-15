Про військову доблесть наших воїнів

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ з Афганістану у середу в Радивилові, в міському парку імені Тараса Шевченка, біля пам’ятного знака воїнам-«афганцям», відбувся мітинг-реквієм «Афганістан – героїзм крізь біль і сумм».

Голова Радивилівської райдержадміністрації О.Ващук, міський голова Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади М.Карапетян, заступник голови районної ради А.Гуменюк і голова районної організації колишніх воїнів-«афганців» В.Вознюк поклали вінок і поставили корзину з квітами до пам’ятного знака на честь полеглих воїнів-«афганців».

Настоятель церкви святого Олександра Невського отець В’ячеслав із церковним причтом відправив поминальну панахиду за убієнними і померлими воїнами. Затим про покоління людей, обпалених вогнем війни, про військову доблесть українських воїнів вів мову у своєму виступі голова районної організації партії ветеранів Афганістану, депутат міськради В.Ярмусь. Вихованці гуртка художнього слова міського будинку школяра К.Левценюк і Н.Войтович проникливо продекламували “Реквієм”.