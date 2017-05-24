Програма відзначення дня міста Радивилова

Програма святкування 453-ї річниці міста Радивилова «Радивилів, ти – був, Радивилів, ти – є, Радивилів, ти – будеш навіки».

27 травня 2017 року.

10.00

Парк імені Тараса Шевченка

Відкритий кубок міського голови з футболу.

Шаховий турнір.

Легкоатлетична естафета.

12.00

Сімейний квест «Місто моє».

Дитячий планер «Золотий мольберт».

Волейбол.

14.00

Міський кінотеатр

Показ мультфільмів для дітей (вхід безкоштовний).

13.30

Міський стадіон «Колос»

Чемпіонат області з футболу за участю команд

«Сокіл» м.Радивилів – «Садове» с.Садове

Початок: 13.30 – юнаки, 16.00 – дорослі.

15.00

Площа Незалежності

15.00

Територія дитячих розваг «Похімічимо».

16.00

Профорієнтаційні змагання для учнівської молоді (ігри, вікторини, експрес-діагностика, трансляція соціальних відеороликів).

17.00

Презентація майстер-класів Рівненського центру професійно-технічної освіти обласного центру зайнятості:

майстер-класи: «Кравець», «Перукар», «Візажист», «Манікюрник»;

відродимо забуті промисли: «Коваль ручного кування», «Виробник художніх виробів з лози»;

приготуймо традиційні українські страви: куліш, млинці, узвар (майстер-класи: «Кухар», «Кондитер», «Бармен»).

17.45

Гра духового оркестру міського будинку школяра.

18.15

«Танцюємо всі» – майстер-клас хореографічних колективів міста Радивилова.

18.30

Урочисте відкриття свята, привітання міського голови, церемонія нагородження.

19.10

Концертна програма за участю творчих колективів міста «З Днем народження, місто моє».

Презентація проекту «Відкривай Радивилів» учнями Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія».

Романтичний подарунок закоханим.

20.30

Святкова лотерея.

21.30

Виступ запрошених артистів української естради.

22.30

Святковий феєрверк.

23.00

Дискотека для молоді міста в міському будинку культури.

Упродовж дня працюватимуть атракціони.

(За публікацією сайту Радивилівської об’єднаної територіальної громади).

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