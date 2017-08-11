Програма відзначення в Радивилові Дня незалежності України

Радивилівська міська рада опублікувала програму святкових заходів з нагоди відзначення Дня Прапора та 26-ї річниці незалежності України.

23 серпня

Урочиста церемонія підняття Державного прапора України. Початок о 10 год. Площа Незалежності.

Церемонія покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків. 10.30 год.

24 Серпня

Молебень за Україну. Початок о 9 год. Храми Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

Демонстрація українських кінофільмів. 12 год. Кінотеатр.

Малюнок на асфальті в пазлай «Намалюй Єдину країну». 15 год. Площа Незалежності.

Пішохідна екскурсія «Історичні цікавинки нашого міста». 16 год. Історичний музей.

Козацькі забави (штовхання воза, підіймання ваги, перенесення гирі). 17.30 год. Вул. І.Франка, біля центру молоді.

Гра духового оркестру Радивилівського міського будинку школяра. 17.30 год. Площа Незалежності.

Презентація традиційних автентичних волинських костюмів ХІХ – ХХ ст. Майстер-клас ручного (ремізного) ткацтва від Центру дослідження і відродження Волині. 18 год. Площа Незалежності.

Виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва. 18 год. Площа Незалежності.

Фотовиставка «Віхи незалежності в Радивилові». 18 год. Площа Незалежності.

Презентація старостинських садиб. Народні обряди. 18.30 год. Площа Незалежності.

Фежрія байкерів та мотовиставка. 19 год. Площа Незалежності.

Концертна программа «Моя Україно, калиновий гаю, на крилах пісень ти до неба злітай» (зіркове сузір’я митців Радивилівської ОТГ). 19.10 год. Площа Незалежності.

«Об’єднаємо Радивилів у вишиванках». 19.10 год. Площа Незалежності.

Вітальне слово міського голови Миколи Карапетяна та церемонія нагородження. 19.30 год. Площа Незалежності.

Виступ народного артиста України Степана ГІГИ. 21.30 год. Площа Незалежності.

Розважальна молодіжна програма та святкова дискотека. 22.30 год. Будинок культури.

Усі бажаючі матимуть змогу долучитися до святкових атракціонів, посмакувати стравами української кухні та скуштувати окраєць запашного радивилівського короваю.