Радивилів, 9 Травня, маніфестація до меморіалу. ФОТО

9 Травня, з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі, багатолюдна колона маніфестантів у Радивилові з майдану Незалежності пройшла вулицями Почаївською, Кременецькою, О.Невського, Героїв – до братських могил полеглих учасників визволення Радивилівщини від гітлерівських фашистів, до меморіалу Пам’яті і Слави. Під час проходження покладали зелені гірлянди і вінки до пам’ятників, які нагадують про героїзм нашого народу в роки Другої світової війни і в повоєнні десятиліття.

На меморіалі за участю керівників міста і району відбулося покладання гірлянд, вінків і квітів до пам’ятника на братських могилах, до могил героїв війни на пагорбі меморіалу.

На мітингу виступили міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади Радивилова Микола Карапетян, голова районної організації партії ветеранів Афганістану, депутат міської ради Василь Ярмусь, учасники художньої самодіяльності Радивилівського міського будинку культури та старшокласники.

Хвилиною мовчання вшановано подвиг учасників Другої світової війни, всіх, хто віддали своє життя за незалежність України в різні періоди її історії.

На братському кладовищі пройшло поминальне богослужіння.

Великоформатні фотознімки можна переглянути за цим посиланням:

http://photo.i.ua/user/8110511/492864/?r=9190&p=0

На жаль, жанр репортажу не залишає часу на обробку відзнятого матеріалу.

Фотографував Володимир Ящук.