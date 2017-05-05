Радивилів: дитинство поряд, недалеко

5 травня глядацький зал Радивилівського міського будинку культури почав заповнюватися задовго до початку концерту – тут мав відбутися творчий звіт будинку школяра, який ще донедавна мав статус районного, а тепер належить Радивилівській об’єднаній територіальній громаді. Назвали звіт “Дитинство поряд, недалеко”.

У фойє, а згодом і з екрану біля сцени були представлені гуртківці, які займаються прикладними видами мистецтва. А в концерті виступили всі діти, які ходять на репетиції у будинок школяра, незалежно від того, якого рівня вміння їм уже вдалося набути. І оскільки в залі були в основному батьки і рідні виступаючих, їх вітали дуже доброзичливо і щиро.

Фоторепортаж, який підготували Владислав МЕЛИХ і Володимир ЯЩУК, представляє лише окремі моменти і фрагменти цього звітного концерту. Близько 30 фото дивитися тут:

http://photo.i.ua/user/8110511/492703/

Знімки опубліковані в довільному порядку.