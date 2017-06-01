Радивилів: фоторепортаж зі свята дітей

1 червня в Україні відзначається День дітей. З цієї нагоди відбулися святкові розважально-пізнавальні заходи і в Радивилові. На центральному майдані Незалежності діти проводили змагання, малювали на асфальті, читали вірші, співали і танцювали. Заступник міського голови Радивилова О.Пастух нагородив переможців не так давно проведеного в будинку культури конкурсу юних талантів Радивилівщини.

Гран-прі шоу-конкурсу журі присудило учениці Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія» Діані Кіщун. Наймолодші виконавці – призери перших місць: номінація «Вокал» – Ліза Козіброда (НВК «Школа №2 – ліцей»), номінація «Музичне мистецтво » – Сергій Гуща (Радивилівська дитяча школа мистецтв ім. Г.Жуковського), номінація «Художнє читання» – Захар Ямнюк (міський будинок культури). Вікова категорія 10 – 15 років, переможці: Уляна Бабак («Вокал», школа мистецтв), Георгій Дацюк («Музичне мистецтво», школа мистецтв), Яна Крук («Хореографія», с. Башарівка), Дмитро Воронко («Художнє читання», с.Підзамче). Серед підліткового віку названі кращими: вокаліст Юрій Шмандюк (міський будинок культури), Дмитро Прокопець («Музичне мистецтво», зіграв «Ноктюрн» на фортепіано), читець гумору Вадим Мороз («Художнє читання», с.Підзамче). «Мистецькою надією» об’єднаної громади журі визначило Софію Панасюк, Марка Галича (міський будинок культури»), Тимофія Собчука, Марту Гунько (школа мистецтв), Валентину Ясеновську (міський будинок школяра). А «маленькими зірочками» стали наймолодші конкурсантки – Анастасія Обертас (їй ще не виповнилося й чотирьох років; клуб с.Дружба) та Поліна Комар (міський будинок культури).

Фоторепортаж Володимира Ящука і Владислава Мелиха представляє окремі миті цього свята, знімки дивитися тут:

http://photo.i.ua/user/8110511/494897/?r=3540619&p=0http://photo.i.ua/user/8110511/494897/?r=3540619&p=0

