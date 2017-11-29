Радивилів – Київ: Проекти, які надихають

Уже місяць минає, як з 8 по 12 листопада в Києві на фіналі освітнього проекту «Відкривай Україну» Рівненщину представляла команда «РадоDrive» Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія». Представляла серед 24 команд з різних областей України, і це, без перебільшення , стало однією з найбільших та найцікавіших пригод у нашому житті.

З валізами в руках та думкою про те, що чекає попереду, ми стояли на пероні залізничного вокзалу. В очах кожного із нас палали маленькі вогники надії: ми думали, з ким познайомимось, які місця відвідаємо, що додамо до свого багажу знань, якого досвіду наберемось.

На ранок ми вже були в Києві. Разом з іншими командами, що стали півфіналістами, чекали на організаторів проекту задля ознайомлення з подальшим планом дій. У перший же день дітей і вчителів розселили у два різних табори, на відстані 43 км один від одного. Саме тепер починався самостійний шлях команди на проекті. Ми отримували завдання, які повинні були виконати лише учнівським складом без будь-якої допомоги.

Кожен з перших хвилин перебування в таборі «Движок» зрозумів, що на нас чекає непростий шлях. Організатори заходу розпланували навчання школярів буквально по хвилині. Насичена програма і тісний графік накрили школярів з головою. Але, попри втому і недоспані ночі, кожен з нас безмежно вдячний за такий колосальний досвід. Ми дізналися неймовірні речі. Познайомилися з дивовижними людьми. Спробували себе в ролі справжніх зірок і взяли участь у зйомках нового реаліті-шоу, що вийде на екрани навесні. На власні очі всі ми побачили тих, хто змінює країну зараз, тих, хто вірить, що в майбутньому їхнє місце займемо ми.

З лекцій ми дізналися, чим відрізняється акція від проекту, довідалися про масштабування проекту, методи створення яскравої презентації. Своїми порадами та секретами ефективного навчання з нами ділився Владислав Качур – фіналіст конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017. Назавжди в пам’яті залишиться зустріч із лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком, з яким упродовж декількох годин спілкувались про абсолютно все – про життя, музику, зміни і свої мрії. Такі зустрічі дуже надихають. Особисто мені після кожної лекції хотілось рвонути у «бій» і почати якусь свою значущу справу. Проект, створений нашою командою за три дні, ми презентували на загальному обговоренні, і за кількістю балів наша команда стала четвертою за рейтингом. Ініціативу проекту також підтримали українські музиканти. Найпопулярніші виконавці виступили на найсучаснішому і найкрутішому уроці української літератури – «Ідентифікація». Відбувся концерт в одному з найкращих київських клубів – «STEREO PLAZA». 15 артистів (Pianoбой, СКАЙ, MARU, Brunettes Shoot Blondes, Epolets, ALLOISE, Zapaska, Monochromea, Nesprosta, Лев Ременєв, «Правиця» та ін.) підготували для своїх виступів по два номери: авторські пісні та композиції на українські поезії, що пізніше повинні увійти до окремої аудіозбірки за мотивами «Ідентифікації». Це дійство перевернуло наше уявлення про українську творчість. Ми вкотре переконались, наскільки багатогранна наша рідна Україна і скільки талантів тут розцвітає.

За нашими спинами – тернистий шлях стежинками проекту «Відкривай Україну». І все, що ми можемо зробити, – це лише всоте подякувати тим людям, хто долучилися до створення цього дива. Вони відкрили нам нову грань та подарували нові знання для змін , а саме: як власними силами робити кращою свою Батьківщину, своє місто і надихати інших до втілення ідей та проектів. А ще хочемо подякувати нашим ідейним наставникам, тим людям, які допомогли нам відкрити себе, вдосконалити наші знання, відкрити наші приховані можливості, – директору школи Фаєвськівй Аллі Василівні, міському голові Карапетяну Миколі Аракеловичу, вчителям-модераторам Мудрик Руслані Ігорівні та Нідзельській Наталії Михайлівні, вчителю інформатики Карпалу Назару Ярославовичу.

Цікаву і насичену програму підготували організатори проекту і для вчителів. Понад 200 освітян з усієї України з’їхались на декілька днів для навчання та обміну досвідом, взявши участь у п’ятиденному «Освітньому марафоні», що проходив у місті Буча. Це вчителі-модератори команд-фіналістів проекту «Відкривай Україну», а ще 106 вчителів із Донеччини та 50 освітян із Луганщини. Під час «Освітнього марафону» педагоги мали унікальну можливість поспілкуватися із представниками громадських організацій, міжнародних освітніх програм, представниками Міністерства освіти і науки України для того, аби ставати першопрохідцями у застосуванні сучасних підходів викладання. Вчителі обговорювали формування партнерства між усіма сторонами навчального процесу, адже тематика цьогорічного івенту – “Формування партнерства між усіма сторонами навчального процесу”.

Найкращі фасилітатори проводили для них майстер-класи, тренінги та лекторії. Впродовж тижня педагоги ділилися знаннями, досвідом, мали можливість вільно обирати форму занять та обговорити проблеми, що їх турбують, із колегами з різних куточків країни.

Неймовірна енергетика була в останній день фінального етапу, коли ми зустрілися із своїми наставниками. Такі моменти єднають, це було щиро і по-справжньому!

Після всіх пригод, які сталися з нами під час участі в проекті, ми твердо можемо сказати: «Змінюйтесь і змінюйте все навколо себе! Коли ви навчитеся дивитися у правильному напрямку, то лише тоді зможете побачити правильні речі».

Вікторія Нідзельська, учениця 9 класу Радивилівського НВК