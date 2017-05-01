Радивилів на порозі травня. Фотоетюди

1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих, в Україні це – святковий неробочий день. Принаймні поки що. Бо декому здається, що бути «трудящим» – то теж пережиток комуністичного минулого. Між тим для жителів Радивилівського району, які мають роботу, будучи в штатах підприємств та організацій, сьогодні є змога попрацювати на своїх городах, присадибних ділянках. Погода як для травня прохолодна, проте синоптики дощу не обіцяють.

Першотравень зустрічаємо без святкового вбрання вулиць, без офіційних «маївок». Утім, сама природа, цвітіння дерев, повноводні після двох років безводдя стави і річки в околицях Радивилова додають святкового настрою.

З нагоди свята пропонуємо добірку радивилівських весняних фотетюдів Володимира ЯЩУКА, деякі з них уже публікувалися на сторінках соцмереж.