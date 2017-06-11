Радивилів: Наші діти – наше майбутнє

11 червня в Радивилові, на майдані Незалежності, громади протестантських церков організували свято “Наші діти – наше майбутнє”.

Упродовж дня дітвора мала змогу безкоштовно розважатися на батутах, надувній гірці, брати участь у конкурсах та іграх. А на 17 годину батьків, дідусів та бабусь запросили на християнську розмову.

Будемо вдячні всім, хто надішлють фото з цього свята або нададуть посилання на сайт, де такі фото опубліковані. Наша адреса: radyvylivinfo@gmail.com