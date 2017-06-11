Радивилів: Наші діти – наше майбутнє

АВТОР · Червень 11, 2017Переглядів 72

11  червня в Радивилові, на майдані Незалежності, громади протестантських церков організували свято “Наші діти – наше майбутнє”.

Упродовж дня дітвора мала змогу безкоштовно розважатися на батутах, надувній гірці, брати участь у конкурсах та іграх. А на 17 годину батьків, дідусів та бабусь запросили на християнську розмову.

Будемо вдячні всім, хто надішлють фото з цього свята або нададуть посилання на сайт, де такі фото опубліковані. Наша адреса: radyvylivinfo@gmail.com

РАДИВИЛІВ, центр

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Тарас Грушівський

Тарас Грушівський

кореспондент

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3 Responses

  1. Радивилів: Наші діти – наше майбутнє – ПРО РІВНЕ
    Червень 12, 2017

    […] Повідомляє сайт РАДИВИЛІВ СЬОГОДНІ з посиланням на Радивилів.Інфо. […]

  2. Радивилів: Наші діти – наше майбутнє – ВАРАШ СЬОГОДНІ
    Червень 12, 2017

    […] Повідомляє сайт РАДИВИЛІВ СЬОГОДНІ з посиланням на Радивилів.Інфо. […]

  3. Радивилів: Наші діти – наше майбутнє – ПРО ЗАРІЧНЕ
    Червень 12, 2017

    […] Повідомляє сайт РАДИВИЛІВ СЬОГОДНІ з посиланням на Радивилів.Інфо. […]

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