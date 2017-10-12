Радивилів представить область на фіналі освітнього проекту

8-12 листопада в Києві у дитячому таборі «Движок» (вул. Урочище Колпитська казарма, б.1) відбудеться фінал гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну», організованого фундацією соціальних інновацій «З країни в Україну», де команда «РадоDrive» з міста Радивилів виборюватиме право отримати грант на реалізацію свого проекту.

«Відкривай Україну» – це освітній проект для підлітків 7-11 класів, з малих міст України, де вони навчаються втілювати свої ідеї та задуми, змінюючи школи, міста та всю Україну. Цьогоріч, з-поміж 13 тисяч школярів, зареєстрованих на початку проекту, 350 найкращих потрапили до фіналу у складі 24 регіональних команд. Нагадаємо, що представляти інтереси своєї школи могла лише одна команда (16 осіб – по 3 учні з 7, 8, 9, 10, 11 класів та вчитель-модератор, якого обирали самі ж діти).

Навчальна програма «Відкривай Україну» була розроблена спільно з «Києво-Могилянською бізнес-школою». В ігровій формі учасники працюють над такими уміннями та навичками ХХІ століття, як командоутворення, критичне мислення, проектний менеджмент, комунікація, практикують роботу з ідеями. Освітня пригода для школярів відбувається через онлайн-платформу, яка містить інтерактивні інструкції, навчальні матеріали, надихаючі історії успіху та багато іншого.

На фіналі проекту, котрий поданий 4-денним інтерактивним навчальним інтенсивом, Рівненську область представлятиме команда школярів «РадоDrive» з місті Радивилів. Команда увійшла до числа фіналістів завдяки представленому проекту по встановленню туристичних вказівників з Qr-кодами. Відеозвіт проробленої учнями роботи – за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=15C3fuToGWA.

За результатами фіналу 5 найкращих шкільних проектів отримають грант на його реалізацію в своєму місті. Нагородження команд відбудеться на «Концерті-презентації. Ідентифікація» 12 листопада в Стереоплазі (проспект Валерія Лобановського, 119, Київ). Дітей підтримають ТОП-ві українські гурти, серед яких Pianoбой, СКАЙ, MARU, Brunettes Shoot Blondes, Epolets, ALLOISE, Zapaska, Monochromea, OT VINTA, Nesprosta, Лев Ременєв, Правиця. Кожен з артистів заспіває пісні на твори українських поетів, які вивчаються у шкільній програмі 7 – 11 класів. Представлені композиції увійдуть до окремої збірки пісень, яка буде розповсюджена серед усіх українських загальноосвітніх шкіл.

На гроші, які вдасться зібрати з концерту, три команди-переможниці проекту буде відправлено на навчання за кордон для знайомства з кращими урбаністичними проектами, меріями європейських столиць, активістами, які прагнуть змінити світ на краще та для обміну досвідом з міжнародними громадськими організаціями.

Володимир Кравчук. (З пошти Радивилів.info).