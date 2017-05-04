Радивилів: програма заходів до 8 і 9 травня

З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги на території Радивилівської об’єднаної територіальної громади заплановані такі заходи:

8 травня, 11 год.

– мітинг-реквієм, поминальна панахида, покладання квітів до пам’ятників, меморіальних дощок тим, хто загинули в роки Другої світової війни;

8 травня, 14 год.

-легкоатлетичний пробіг пам’яті – за участю представників громадськості міста (майдан Незалежності);

-виставка малюнків «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього” (позашкільні та загальноосвітні заклади громади);

9 травня, 11 год.

-урочиста хода в Радивилові з покладанням квітів до пам’ятників тим, хто загинули в роки Другої світової війни;

9 травня, 11 год. 30 хв. –

мітинг-реквієм та поминальна панахида біля меморіалу Слави;

9 травня, 18 год.

-святкові заходи в міському парку імені Т.Шевченка (ретро-концерт, майстер-класи, гра духового оркестру, солдатська каша для всіх присутніх тощо).

Про ці заходи повідомив відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту ОТГ.