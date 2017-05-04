Радивилів: програма заходів до 8 і 9 травня

АВТОР · Травень 4, 2017Переглядів 49

З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги на території Радивилівської об’єднаної територіальної громади заплановані такі заходи:Радивилів, меморіал

8 травня, 11 год.

– мітинг-реквієм, поминальна панахида, покладання квітів до пам’ятників, меморіальних дощок тим, хто загинули в роки Другої світової війни;

8 травня, 14 год.

-легкоатлетичний пробіг пам’яті – за участю представників громадськості міста (майдан Незалежності);

-виставка малюнків «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього” (позашкільні та загальноосвітні заклади громади);

9 травня, 11 год.

-урочиста хода в Радивилові з покладанням квітів до пам’ятників тим, хто загинули в роки Другої світової війни;

9 травня, 11 год. 30 хв. –

мітинг-реквієм та поминальна панахида біля меморіалу Слави;

9 травня, 18 год.

-святкові заходи в міському парку імені Т.Шевченка (ретро-концерт, майстер-класи, гра духового оркестру, солдатська каша для всіх присутніх тощо).

Про ці заходи повідомив відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту ОТГ.

Теги:

Редактор

Редактор

головний редактор Радивилів.info

Можливо, Вам це сподобається...

4 Responses

  1. Радивилів: програма заходів до 8 і 9 травня – ПРО РІВНЕ
    Травень 4, 2017

    […] З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги на території Радивилівської об’єднаної територіальної громади заплановані такі заходи, пише сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

  2. Радивилів: програма заходів до 8 і 9 травня – ВАРАШ СЬОГОДНІ
    Травень 4, 2017

    […] З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги на території Радивилівської об’єднаної територіальної громади заплановані такі заходи, пише сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

  3. Радивилів: програма заходів до 8 і 9 травня – ПРО ЗАРІЧНЕ
    Травень 4, 2017

    […] З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги на території Радивилівської об’єднаної територіальної громади заплановані такі заходи, пише сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

  4. Радивилів: програма заходів до 8 і 9 травня – ПРО ВОЛОДИМИРЕЦЬ
    Травень 4, 2017

    […] З нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги на території Радивилівської об’єднаної територіальної громади заплановані такі заходи, пише сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

тренажерний зал
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: