Радивилів святковий, Вербна неділя. ФОТО

Сьогодні, 9 квітня, після великого християнського свята Благовіщення (припадає на 7 квітня), відзначається Вербна неділя, за 7 днів до Великодня. Починається Великий Тиждень, який ще називається Страсним. Християни Радивилова, як і інші, значну частину неділі провели на богослужіннях на згадку про вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Сонячний безхмарний день, цвітіння дерев, зелене їх вбрання посилювали почуття свята. Щоб передати цю весняно-святкову атмосферу Радивилова, я підготував підбірку фотознімків, які в великому форматі можна переглянути за цим посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/491304/