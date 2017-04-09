Радивилів святковий, Вербна неділя. ФОТО

АВТОР · Квітень 9, 2017Переглядів 15

Сьогодні, 9 квітня, після великого християнського свята Благовіщення (припадає на 7 квітня), відзначається Вербна неділя, за 7 днів до Великодня. Починається Великий Тиждень, який ще називається Страсним.  Християни Радивилова, як і інші, значну частину неділі провели на богослужіннях на згадку про вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Сонячний безхмарний день, цвітіння дерев, зелене їх вбрання посилювали почуття свята. Щоб передати цю весняно-святкову атмосферу Радивилова, я підготував підбірку фотознімків, які в великому форматі можна переглянути за цим посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/491304/

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