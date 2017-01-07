Радивилів: у перший день Різдва Христового

АВТОР · Січень 7, 2017Переглядів 159

Христос народився! Славмо Його!

У Радивилів.info ще в день встановлення цієї альтанки на центральному майдані Незалежності, поблизу новорічної ялинки, – альтанки, яку потрібно було облаштувати під різдвяну шопку, з’явилася замітка. І ось у день Різдва Христового, незважаючи на незвично великий мороз (до мінус двадцяти градусів), до цієї шопки раз у раз підгодять гурти школярів, які надвечір ходять від хати до хати з колядками.

У цій альтанці бачимо зображення – згідно з біблійною традицією – немовляти Ісуса, Марії, Йосипа, ангела, царів, пастуха, тварин. Ці фігури було замовлено в Луцьку (3000 грн.).

Облаштували різдвяну шопку працівники Радивиліського лісгоспу, який очолює депутат Радивилівської районної ради від партії «Конкретних справ» Віталій Мащук.

shopka2shopka3shopka

Теги:

Тарас Грушівський

Тарас Грушівський

кореспондент

Можливо, Вам це сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

НАТИСКАЙ!
КОЛЯДКИ
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: