Радивилів: у перший день Різдва Христового

Христос народився! Славмо Його!

У Радивилів.info ще в день встановлення цієї альтанки на центральному майдані Незалежності, поблизу новорічної ялинки, – альтанки, яку потрібно було облаштувати під різдвяну шопку, з’явилася замітка. І ось у день Різдва Христового, незважаючи на незвично великий мороз (до мінус двадцяти градусів), до цієї шопки раз у раз підгодять гурти школярів, які надвечір ходять від хати до хати з колядками.

У цій альтанці бачимо зображення – згідно з біблійною традицією – немовляти Ісуса, Марії, Йосипа, ангела, царів, пастуха, тварин. Ці фігури було замовлено в Луцьку (3000 грн.).

Облаштували різдвяну шопку працівники Радивиліського лісгоспу, який очолює депутат Радивилівської районної ради від партії «Конкретних справ» Віталій Мащук.



