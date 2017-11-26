Радивилів: укласти шлюб за добу в Дубні?

Скористатися сервісом «Шлюб за добу» відтепер можна буде у найближчому від Радивилова місті Дубно. На Рівненщині міста Дубно і Сарни опинилися серед 23 населених пунктів, які Кабінет Міністрів включив до пілотного проекту державної реєстрації шлюбу за одну добу. Відповідне розпорядження уряд прийняв 15 листопада.

– Рівненська юстиція раніше внесла пропозицію для Мін’юсту, аби «Шлюб за добу» діяв й у цих містах. Радію, що уряд підтримав нашу ініціативу. Відтак жителі Дубна та Сарн також матимуть можливість одружитися всього за 24 години, – розповіла начальник Головного територіального управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило. – Наразі ми вирішуємо організаційні питання. Думаю, що з січня 2018 року сервіс уже запрацює.

Нагадаємо, що пілотний проект «Шлюб за добу» на Рівненщині стартував у січні 2017 року. До цього часу послуга державної реєстрації шлюбу у скорочені строки діяла тільки у Рівному. За цей час нею скористалася 271 пара.

За повідомленням

Головного територіального управління юстиції

в Рівненській області.