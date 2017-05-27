Радивилів відзначає День міста

27 травня відзначається День міста Радивилова – з нагоди 453-ї річниці від перших письмових згадок про це поселення. Радивіська міська рада об’єднаної територіальної громади подбала про організацію різноманітних святкових заходів.

Уже зранку в парку імені Тараса Шевченка розпочалися спортивні змагання легкоатлетів, футболістів, волейболістів, шахістів. Демонстували свої навички в малюванні учасники дитячого пленеру. Затим вийшли на поєдинок учасники сімейного квесту – аматорського спортивно-інтелектуального змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами.

У подальшій програмі – дитячі розваги на центральній площі міста, профорієнтаційні змагання для учнівської молоді, презентація майстер-класів Рівненського центру професійно-технічної освіти обласного центру зайнятості тощо.

О 17 годині в будинку культури відбудеться вручення документів про освіту випускникам НВК «Школа №1 – гімназія». Після 18 години на площі проведуть майстер-клас хореографічні колективи.

Урочисте відкриття свята, привітання міського голови, церемонія нагородження та концертна програма будуть після 18 год. 30 хв.

Фоторепортаж Володимира Ящука поповнюватиметься знімками в міру проведення заходів. Дивитися тут: http://photo.i.ua/user/8110511/494381/?p=0&r=9564334