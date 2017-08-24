Радивилів відзначає День Незалежності України

Сьогодні на Радивилівщині, як і в усій Україні, відзначають День Незалежності України.

У храмах різних конфесій відбуваються богослужіння, звучать молебні за Україну. На 12 годину намічена демонстрація українських фільмів у кінотеатрі Радивилова.

Масові заходи розпочнуться в місті о 15 годині. Діти на центральному майдані Незалежності займатимуться малюванням на асфальті на тему єдиної України. Історичний музей передбачив пішохідну екскурсія цікавими місцями Радивилова (16 год.). Біля центру молоді (вул. І.Франка) пройдуть уже традиційні для святкових днів козацькі забави, де місцеві силачі змагатимуться у штовханні воза, підійманні ваги, перенесенні гирі тощо.

Ближче до вечора ще більше пожвавлення очікується на майдані, де розгорнуті розважальні атракціони. Гратиме духовий оркестр Радивилівського міського будинку школяра. Пройде презентація традиційних автентичних волинських костюмів ХІХ – ХХ ст. (майстер-клас ручного /ремізного/ ткацтва від Центру дослідження і відродження Волині). Діятимуть виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва, фотовиставка «Віхи незалежності в Радивилові».

Важливим заходом святкування стане презентація старостинських садиб з представленням народних звичаїв і традицій. Це дійство готують села Радивилівської ОТГ. На свято багато людей буде у вишиванках, тож доречною виявиться й акція «Об’єднаємо Радивилів у вишиванках».

Продемонстують своє вміння, а також свої мотоцикли байкери.

Після 19 години розпочнеться концертна программа «Моя Україно, калиновий гаю, на крилах пісень ти до неба злітай» за участю митців Радивилівської ОТГ). Будуть і привітання, і нагородження активних жителів громади. Завершить свято виступ народного артиста України Степана ГІГИ (21.30 год.), а ще – дискотека в будинку культури.

Відбуваються святкові заходи і в Крупецькій та Козинській ОТГ, у сільрадах, які ще не увійшли до ОТГ.

Фоторепортаж зі святкових заходів у Радивилові буде опубліковано в Радивилів.info.

На лицьовій сторінці використано фото з архіву і не стосується 24 Серпня 2017 року.