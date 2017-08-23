Радивилів: З нагоди Дня Державного прапора України

23 серпня відзначається День Державного прапора України. З цієї нагоди відбулися урочистості і в Радивилові, в яких взяли участь керівники Радивилівського району і Радивилівської об’єднаної територіальної громади, представники громадськості.

Урочисто піднято Державний прапор України. Цю церемонію провели голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик, голова райдержадміністрації Олег Ващук, міський голова Радивилова Микола Карапетян і військовий комісар Радивилівського районного військового комісаріату Олександр Шевчук.

До святкових заходів, які виконанням Державного гімну України розпочали учасники дитячого зразкового духового оркестру, долучилися й інші молоді творчі люди, городяни. Патріотичні пісні співав вокальний ансамбль «Веселі нотки» (керівник Марія Петровська), гарно танцював дитячий хореографічний колектив «Калейдоскоп» (керівник Яна Гуска). Групі демобілізованих учасників антитерористичної операції, які самовіддано відстоювали незалежність України, вручено почесні відзнаки. Присутніх привітав зі святом міський голова Микола Карапетян.

Відбулося покладання вінків до пам’ятників героям АТО, Небесної Сотні, національно-визвольної боротьби і нашому геніальному поетові Тарасу Шевченку.

Фоторепортаж Василя СЕМЕРЕНКА – за цим посиланням: Радивилів: http://photo.i.ua/user/8173326/499793/?p=0&r=9745084