Радивилів: З нагоди Дня Соборності України

АВТОР · Січень 20, 2017Переглядів 139

Сьогодні, 20 січня, у Радивилові відбулися урочистий мітинг, приурочений Дню Соборності України (відзначається 22 січня), і поминальна панахида, організовані Радивилівською міською радою об’єднаної територіальної громади.

Захід, у якому взяли участь керівники району і міста, представники громадськості, школярі, пройшов біля пам’ятного знака на могилі борців за незалежність України (міське кладовище).

Квіти і корзину з квітами поклали міський голова Радивилова М.Карапетян, голова Радивилівської районної ради В.Кондик, голова РДА О.Ващук. Поминальну панахиду провели священики УПЦ КП, виступили Ю. Акімов і Ю.Бурліков. Також виступили в.о. начальника райвідділу освіти І.Киричук, громадський діяч і поет Є.Гудима, десятикласниця НВК “Школа №1 – гімназія” Богданна Шевчук. Вела захід Галина Мирончук.

Фото з сайту

Радивилівської районної ради (на лицьовій сторінці)

і журналіста Василя Семеренка.

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Василь Семеренко

Василь Семеренко

редактор районної газети "Прапор перемоги", член Національної спілки журналістів України

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