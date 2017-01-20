Радивилів: З нагоди Дня Соборності України

Сьогодні, 20 січня, у Радивилові відбулися урочистий мітинг, приурочений Дню Соборності України (відзначається 22 січня), і поминальна панахида, організовані Радивилівською міською радою об’єднаної територіальної громади.

Захід, у якому взяли участь керівники району і міста, представники громадськості, школярі, пройшов біля пам’ятного знака на могилі борців за незалежність України (міське кладовище).

Квіти і корзину з квітами поклали міський голова Радивилова М.Карапетян, голова Радивилівської районної ради В.Кондик, голова РДА О.Ващук. Поминальну панахиду провели священики УПЦ КП, виступили Ю. Акімов і Ю.Бурліков. Також виступили в.о. начальника райвідділу освіти І.Киричук, громадський діяч і поет Є.Гудима, десятикласниця НВК “Школа №1 – гімназія” Богданна Шевчук. Вела захід Галина Мирончук.

Фото з сайту

Радивилівської районної ради (на лицьовій сторінці)

і журналіста Василя Семеренка.