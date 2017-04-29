Радивилівці не лишаються непоміченими

Насамперед пропонуємо активізовані посилання на попередні публікації в Радивилів.info, присвячені вихідцям із Радивилова і Радивилівського району, які знайшли своє місце в житті, заявили про себе конкретними справами і службовими, науковими та творчими успіхами.

Радивилівці, про яких нам цікаво знати

Радивилівці, які невтомно шукають і знаходять себе.

Радивилівці засвідчують свої таланти.

Радивилівці у світі – помітні люди.

Для чергової підбірки використані публікації на сторінці «Радивилів – Radyvyliv» у Фейсбуці. Знімки, як правило, взяті в Інтернеті. Інформація публікується в довільній послідовності.

МАРТИНЮК Галина Валентинівна – доцент кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат хімічних наук, відмінник освіти України. Народилася 24 серпня 1965 року в м.Червоноармійську (Радивилів), Рівненської області. У 1982 році закінчила місцеву середню школу №2 з золотою медаллю. У 1982 – 1987 р.р. навчалася на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1987 р. працювала на посадах вчителя хімії у Радивилівській СШ № 2 ім. П.Стрижака, а пізніше – у Рівненському міському ліцеї «Елітар». З 2006 р. працює у Рівненському державному гуманітарному університеті. У 2008 році захистила дисертацію «Фізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності «Фізична хімія». Автор понад 100 наукових, навчальних та методичних праць, в тому числі 4 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 монографій, 100 статей та 2 авторських свідоцтв на винаходи. Як науковий керівник гуртка «Хімія» Рівненської МАН учнівської молоді Мартинюк Г. В. підготувала понад 20 призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Один з її учнів захистив дисертацію з хімії та отримав наукову ступінь – кандидат хімічних наук. Завершує роботу над докторською дисертацією. (Довідку надала працівник Радивилівської бібліотеки Лариса Рукінова).

ГОРЛАЧ Віталій Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Народився 16 липня 1960 року в Радивилові. Закінчив Радивилівську середню школу №1. У 1977 – 1982 роках навчався на факультеті прикладної математики та механіки Львівського університету, де й працює з листопада 1982 року. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію “Чисельне моделювання акустичних коливань пружного тіла з рідиною” (спеціальність “Механіка твердого деформівного тіла”). З 1995 року – на посаді доцента новоствореної кафедри інформаційних систем. Проходив наукове стажування в університетах Польщі і Австрії.

БУБЛИК Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук. Народився 8.02.1951 р. у селі Срібне Радивилівського району. Працював у відділі теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики імені В.Глушкова Національної академії наук України, брав участь у створенні системи програмування рекурсивної обчислювальної машини та системи автоматизованого проектування. Завідував кафедрою інформаційних систем Київського національного університету імені Т.Шевченка. Засновник і завідувач кафедри мультимедійних систем Національного університету «Києво-Могилянська академія». Автор більше десятка навчальних посібників.

ІВАЩУК Яків Григорович – кандидат фізико-математичних наук. Народився в селі Дубини Радивилівського району. Навчався в Козинській школі. Після вузу працював учителем математики і фізики Крупецької ЗОШ Радивилівського району. На викладацькій роботі в Національному університеті водного господарства і природокористування (Рівне). Був керівником апарату Рівненської облдержадміністрації. Наукові інтереси: найкращі рівномірні наближення неперервних функцій елементами нелінійних інтерполяційних класів.

Ірина ШИНКАРЕНКО (Ільченко) – київська журналістка, працює на телеканалі “Україна”. Закінчила Радивилівський загальноосвітній ліцей та Інститут журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка. Нині перебуває у відпустці по догляду за новонародженим сином, приїхала із ним до батьків у Радивилів. На фото Ірина – з колегою по роботі.

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Василь Йосипович – поет, народився 1 січня 1932 року в селі Башарівка (нині Радивилівського району). Закінчив Крупецьку восьмирічну школу і Бродівське педагогічне училище Львівської області, а потім Харківський факультет організації промислового виробництва Донецького інженерно-торговельного інституту. Працював на Рівненщині ревізором в облспоживспілці, обласному управлінні торгівлі, КРУ Міністерства фінансів, був на керівній господарській роботі, завідував бджолярською фермою агрофірми «Зоря» Рівненського району. Автор більше десятка збірок поетичних творів, багато з яких написано для дітей.

Його спогади про Радивилівщину – тут:

http://www.radyvyliv.info/chomu-zhive-i-sam-ne-znayu-v-moye…

МЕЛЬНИК Петро Захарович – генерал-майор поліції. У 1990-і роки очолював Українське національного бюро Інтерполу. Народився 14 червня 1938 року в селі Хотин (Радивилівського району). Після закінчення Хотинської семирічної та Козинської середньої шкіл у 1955 р. був направлений на навчання у Львівську середню спеціальну школу міліції. Працював оперуповноваженим карного розшуку в райцентрі Зарічному на Рівненщині, на керівних посадах у відділах внутрішніх справ Сарненського, Острозького, Дубенського районів. Керував УВС Чернівецької області.

БОДРЕНКО (Пастух) Руслана Володимирівна – з Радивилова. Закінчила Радивилівську середню школу №2 і Рівненський гуманітарний університет. Заступник директора Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Орися ПЕКАРЕНІНА (Томащук) закінчила Радивилівський загальноосвітній ліцей 2008 року і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків). З листопада 2016 року – голова громадської організації «Чугуївська правозахисна група» Харківської області.

Петро ПЕТРОВСЬКИЙ (на фото справа) – з Радивилова, 2010 року закінчив Радивилівський загальноосвітній ліцей. Із мистецької сім’ї. Вивчав монументально-декоративну скульптуру (Львівська національна академія мистецтв). Форматор, реставратор, скульптор. Працює у львівській фірмі «Оберіг груп». Співпрацює з музичним гуртом «Anima» (Львів).