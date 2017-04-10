Радивилівці, про яких нам цікаво знати

Продовжуємо тему успіхів вихідців з Радивилова і Радивилівського району, усіх, хто завдяки своїм здібностям, талантові, наполегливості в роботі досягнув помітних успіхів, заявив про себе широкому колу співвітчизників. І тим самим дав підстави радивилівцям гордитися такими людьми.

Для цієї підбірки використані публікації на сторінці «Радивилів – Radyvyliv» у Фейсбуці. Знімки, як правило, взяті в Інтернеті. Інформація публікується в довільній послідовності.

Посилання на попередні публікації в Радивилів.info:

Радивилівці, які невтомно шукають і знаходять себе.

Радивилівці засвідчують свої таланти.

Радивилівці у світі – помітні люди.

ТИМЧЕНКО Анатолій Анастасійович – доктор технічних наук, професор. Народився 23 жовтня 1940 р. у місті Радивилів Рівненської області в сімї офіцера Червоної армії. За розподілом після закінчення аспірантури з 1967 р. працював в Інституті кібернетики ім. В.Глушкова АН України. З 1991 р. – в Черкаському державному технологічному університеті, де організував кафедру комп’ютерних технологій і ще п’ять кафедр, факультет інформаційних технологій і систем та на його базі у 2009 р. Інститут системних інформаційних досліджень.

Минуло 15 років з часу першого обрання міським головою Радивилова КАРАПЕТЯНА Миколи Аракеловича, який відтоді незмінно очолює владу міста (а з минулого року – й владу об’єднаної територіальної громади). У 2002 році вибори до місцевих рад відбулися 31 березня.

ЛАДЮК Ольга Дмитрівна (з міста Радивилів) – кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук України. Серед посад, які займала, – директор Рівненського інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

МЕЛЬНИК Надія Андріївна – краєзнавець, етнограф. Створила в селі Хотин Радивилівського району музей історії села (в своєму домі), випустила присвячену Хотину книгу “Святі місця землі моєї…” (2012, сторінок 326, формат 20х15 см). Була серед організаторів відкриття пам’ятного знака видатному історикові, дослідникові Берестецької битви 1651 р. Ігорю Свєшнікову на місці садиби його родини в Хотині.

ГОРОПАХА Сергій Віталійович (на фото справа) вже 15-й рік працює на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України. Народився 1980 року в Радивилові, закінчив зі срібною медаллю міську школу №2. Працював у посольствах України в Іраку, Сербії і Республіці Корея. У Сеулі як перший секретар посольства відповідав за економічні питання.

Київський етно-рок-гурт «The Doox». Другий зліва – Тарас ПЕРЕТЯТКО, музикант, який три роки тому був серед засновників цього гурту, закінчив Радивилівську середню школу №2. Пісня гурту “Не відпускай” брала участь у конкурсному відборі на саунд-трек до фільму “Вій”. А пісня “Полюбила” стала супроводом у фільмі «Заради миру», що вийшов у вересні 2014 року в рамках конкурсу короткометражок від 1+1 media. У листопаді 2014 року «TheDoox» презентували свій демо-альбом, а в березні 2017 року відбулася презентація альбому «DEREVO» і пройшов сольний концерт на київській фолк-рок-сцені.

ЯКОВЧУК Марія Петрівна – рівненська поетеса, авторка поетичних книг. Народилася 1943 року в селі Пасіки біля Козина (Радивилівський_район). Навчалася в школах сіл Савчуки, Козин і міста Червоноармійськ (Радивилів, СШ№1). Чимало її віршів поклали на музику рівненські композитори Тетяна Леус, Анатолій Андрухов, Андрій Пастушенко, Петро Кравчук, Оксана Онуфрів.

ЖЕЛIЗНЯК Василь Михайлович – історик-науковець, кандидат історичних наук. Закінчив Радивилівську середню школу №2 і Рівненський державний гуманітарний університет. Займався викладацькою роботою. Нині працює над монографією з досліджуваної тематики. Статті Василя Желізняка можна знайти в Інтернеті, публікувалися вони і в виданні Радивилів.info.

Відомий рівненський фотохудожник і журналіст, автор виданих масовим тиражем фотоальбомів, учасник багатьох персональних виставок Анатолій МІЗЕРНИЙ народився 1962 року в селі Рідків Радивилівського району. Закінчив філологічний факультет Рівненського педінституту (1983 р.) і факультет фотожурналістики Київського інституту журналістської майстерності (1990 р.).