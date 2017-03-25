Радивилівці у світі – помітні люди

АВТОР · Березень 25, 2017Переглядів 41

Навесні минулого року у виданні «Радивилів.info» була публікація під заголовком «Радивилівці засвідчують свої таланти». Ми знайомили з деякими виходцями з Радивилова, які зуміли утвердити себе в житті, добиваються помітних успіхів. Мова йшла про молодих людей.

А цього разу представимо кількох старших за віком виходців з Радивилівського району, які стали відомими діячами в своїх сферах зацікавлень. Про декого з них ми вже публікували статті в нашому виданні.

КЛОЧКО Діана Георгіївна (дівоче прізвище Костюк) – відомий український мистецтвознавець, закінчила аспірантуру Національної академії мистецтв. Працювала журналістом. Вела в Києві книжкові проекти у видавництвах. Народилася 1963 року в селі Козин Радивилівського району. Докладніше про неї читайте тут: http://www.radyvyliv.info/mistectvoznavec-iz-sela-kozin-vid…

А ви знали, що відомий доктор фармацевтичних наук, професор Олена Василівна ВЛАДЗІМІРСЬКА – родом із села Бугаївка (нині Радивилівського району)? Мало того, виявляється, що вона – рідна тітка по бабусі, Євгеніі Василівні Демчук, для радивилівської поетеси, члена Національної спілки письменників України Галини Гнатюк.

У світі мистецтвознавства помітна роль належить ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ Раїсі Володимирівні (на фото крайня справа). Вона народилася 1934 року в селі Острові (нині Радивилівського району), навчалася в Козинській школі, в Дубенському педучилищі. У 1961 році закінчила Львівський університет імені І.Франка. Вчителювала в Козині. Докладніше: http://www.radyvyliv.info/vidomij-etnograf-rodom-iz-sela-ostrova-radivilivskogo-rajonu.html

Єрмоленко (Скляр) Світлана ЯківнаПершою медалісткою Козинської школи (нині Козинський колегіум Радивилівського району) стала Світлана Скляр, випускниця 1954 року. Вона присвятила своє життя вивченню української мови. Нині Світлана Яківна ЄРМОЛЕНКО (Скляр) – доктор філологічних наук, професор, відомий український мовознавець. Більше про неї – читайте тут: http://www.radyvyliv.info/persha-medalistka-z-kozina-pishla…

ШИНКАРЕНКО Георгій Андрійович – заслужений професор Львівського національного університету імені І.Франка, доктор наук (тема докторської дисертації: «Чисельне моделювання динаміки взаємодії фізико-механічних полів», захистив 1993 року). Народився 24 квітня 1948 року в м. Червоноармійську (тепер Радивилів). Про Георгія Шинкаренка можна прочитати тут: http://www.radyvyliv.info/zasluzhenij-profesor-yakim-gordit…

ГНАТКЕВИЧ Юрій Васильович – український вчений, громадський діяч та політик, кандидат педагогічних наук, автор книг. Тричі обирався народним депутатом України. Народився 4 квітня 1940 року в селі Добривода (нині Радивилівського району). Докладніше – у ВІКІПЕДІЇ.

КУЛІКОВ Леонід Мінейович закінчив Козинську середню школу (Радивилівського району). Доктор хімічних наук, завідувач відділу тонкого неорганічного синтезу, термодинаміки та кінетики гетерофазних процесів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича (Київ).

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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