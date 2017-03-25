Радивилівці у світі – помітні люди

Навесні минулого року у виданні «Радивилів.info» була публікація під заголовком «Радивилівці засвідчують свої таланти». Ми знайомили з деякими виходцями з Радивилова, які зуміли утвердити себе в житті, добиваються помітних успіхів. Мова йшла про молодих людей.

А цього разу представимо кількох старших за віком виходців з Радивилівського району, які стали відомими діячами в своїх сферах зацікавлень. Про декого з них ми вже публікували статті в нашому виданні.

КЛОЧКО Діана Георгіївна (дівоче прізвище Костюк) – відомий український мистецтвознавець, закінчила аспірантуру Національної академії мистецтв. Працювала журналістом. Вела в Києві книжкові проекти у видавництвах. Народилася 1963 року в селі Козин Радивилівського району. Докладніше про неї читайте тут: http://www.radyvyliv.info/mistectvoznavec-iz-sela-kozin-vid…

А ви знали, що відомий доктор фармацевтичних наук, професор Олена Василівна ВЛАДЗІМІРСЬКА – родом із села Бугаївка (нині Радивилівського району)? Мало того, виявляється, що вона – рідна тітка по бабусі, Євгеніі Василівні Демчук, для радивилівської поетеси, члена Національної спілки письменників України Галини Гнатюк.

У світі мистецтвознавства помітна роль належить ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ Раїсі Володимирівні (на фото крайня справа). Вона народилася 1934 року в селі Острові (нині Радивилівського району), навчалася в Козинській школі, в Дубенському педучилищі. У 1961 році закінчила Львівський університет імені І.Франка. Вчителювала в Козині. Докладніше: http://www.radyvyliv.info/vidomij-etnograf-rodom-iz-sela-ostrova-radivilivskogo-rajonu.html

Першою медалісткою Козинської школи (нині Козинський колегіум Радивилівського району) стала Світлана Скляр, випускниця 1954 року. Вона присвятила своє життя вивченню української мови. Нині Світлана Яківна ЄРМОЛЕНКО (Скляр) – доктор філологічних наук, професор, відомий український мовознавець. Більше про неї – читайте тут: http://www.radyvyliv.info/persha-medalistka-z-kozina-pishla…

ШИНКАРЕНКО Георгій Андрійович – заслужений професор Львівського національного університету імені І.Франка, доктор наук (тема докторської дисертації: «Чисельне моделювання динаміки взаємодії фізико-механічних полів», захистив 1993 року). Народився 24 квітня 1948 року в м. Червоноармійську (тепер Радивилів). Про Георгія Шинкаренка можна прочитати тут: http://www.radyvyliv.info/zasluzhenij-profesor-yakim-gordit…

ГНАТКЕВИЧ Юрій Васильович – український вчений, громадський діяч та політик, кандидат педагогічних наук, автор книг. Тричі обирався народним депутатом України. Народився 4 квітня 1940 року в селі Добривода (нині Радивилівського району). Докладніше – у ВІКІПЕДІЇ.

КУЛІКОВ Леонід Мінейович закінчив Козинську середню школу (Радивилівського району). Доктор хімічних наук, завідувач відділу тонкого неорганічного синтезу, термодинаміки та кінетики гетерофазних процесів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича (Київ).