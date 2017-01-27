Радивилівці вшанували пам’ять жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, в Міжнародний день ушанування пам’яті жертв Голокосту, відбувся жалобний захід з участю керівників районної і міської влади, представників громадськості – на хуторі Пороховня Радивилівської об’єднаної територіальної громади, на місці страти в 1942 році гітлерівськими нацистами близько 5 тисяч мирних людей, в основному євреїв Радивилова.

Відкрив жалобний захід заступник міського голови Радивилова з гуманітарних питань О.Пастух. У своїх виступах депутати міської ради, голова Радивилівської райдержадміністрації О.Ващук, історик В.Ярмусь, а також підприємець М.Гельбер говорили про сумні уроки Другої світової війни, про великий внесок єврейської громади в розвиток передвоєнного Радивилова, про праведників із числа місцевих українців, які допомагали євреям урятуватися, про те, що не можна забувати уроків історії, адже й сьогодні прояви нацизму дають про себе знати, зокрема, в політиці імперської Москви. Ветеран педагогічної праці Є.Гудима розповів про історію створення меморіалу біля хутора Пороховня, де в 1980-і роки на насипному пагорбі встановили меморіальний камінь. У 2004 році відбулося відкриття меморіалу з пам’ятною стелою. Є.Гудима прочитав свій жалобний вірш. Закінчилася акція молитвою «Отче наш».

ДОВІДКА. У Радивилові з приходом німецьких фашистів уже 4 липня 1941 р. було розстріляно 27 євреїв. Масові вбивства їх в області почалися в травні 1942 р. 29 травня 1942 р.. у Радивилові було розстріляно 1350 чоловік. Організатором цих убивств був штурмбанфюрер СС д-р Пютц. Розстріли продовжувалися до осені 1942 року – головним чином біля хуторів Пороховня і Глинянка (нині Радивилівського району).

Фото (27.01.2017) надані з Радивилівської райради.

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