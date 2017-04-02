Радивилівці, які невтомно шукають і знаходять себе

Радивилівщина дала Україні немало здібних, талановитих людей. Вони утвердили і продовжують утверджувати себе в різних сферах діяльності. Головне – їх помітили, оцінили. Вони звикли йти до вершин успіху не тільки сприятливими дорогами, але й через терни невдач, причому не зневірюючись і не втрачаючи сил. І тим можуть послужити прикладом для молоді, яка щойно шукає своє місце в житті.

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Радивилівці засвідчують свої таланти

Радивилівці у світі – помітні люди

ЦВЕЙ Ярослав Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (Київ) Національної академії аграрних наук України.

Народився 18 листопада 1957 року в селі #Срібне (Радивилівський район), навчався у восьмирічній школі села Срібне, закінчив Червоноармійську (Радивилівську) середню школу №1 (1975 р.). Після Житомирського сільськогосподарського інституту працював у колгоспі села #Дружба, згодом – у Червоноармійському (Радивилівському) райсільгоспуправлінні.

Додаткова інформація: http://bio.gov.ua/…/viddil-agroekomonitoryngu-i-problem-zem…

Подружжя Назар та Інна Крук (з Радивилова) – професійні артисти танцю. Назар очолює балетну студію «Credo». Зі своїм колективом виступають в Україні і за кордоном.

Відомий кавеенщик і ведучий свят у Тернополі Іван Ковальчук (на фото справа) – з Радивилова. Виступає в складі колективу студії гумору “Weekend”, бере участь у змаганнях Західноукраїнської ліги команд КВН.

ТЕСЛЮК Віктор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, – родом із села Ситне Червоноармійського (Радивилівського) району. Навчався в Ситненській школі (випуск 1979 року). Після закінчення Української сільськогосподарської академії працював головним інженером у колгоспі села Теслугів.

ГАМЕРА Володимир Олександрович, композитор і співак, заслужений діяч естардного мистецтва України, народився в селі Жовтневе (нині Нова Пляшева Радивилівського району). Працював агрономом у своєму селі. Пісні Гамери в 1990-і – 2000-і роки виконували Микола Свидюк, Іннеса Братущик і Орест Хома та інші співаки.

ДЕГЛІС Микола Васильович – профспілковий діяч, з 1979 року очолював органи державного соціального страхування в Житомирській області. Народився 5 червня 1951 року в селі Срібне Червоноармійського (Радивилівського) району. Найвища із займаних посад – посада директора виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.