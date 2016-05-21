Радивилівці засвідчують свої таланти

Сьогодні соціальні мережі зближують людей, яких життєві обставини розкидали по всьому світу. Ось і про колишніх жителів Радивилова та Радивилівщини, які нині знайшли роботу і свою долю в США, Китаї, Португалії, Іспанії, Італії, Ізраїлі, Польщі та інших країнах, а також у великих містах України, довідуємося з їхніх сторінок у Фейсбуці та на інших хостингах. Вони публікують фотознімки та відеосюжети про свою роботу, відпочинок, зустрічі з цікавими людьми, про своє сімейне життя, розповідають про важливі новини службової і творчої кар’єри.

Ми використали в довільній послідовності кілька фотознімків із соцмережі, які представляють наших радивилівців.

Відома київська співачка і телеведуча Ольга Цибульська недавно презентувала новий відеокліп на свою російськомовну пісню “Тримай мене руками” («Держи меня руками»). Зйомки проходили в США.

Актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який щойно здолав важку хворобу, повертається до звичного театрального життя.

Рівненський журналіст, директор інформаційного напрямку в ТРК «Ритм» Олександр Курсик у ці дні проявив себе як артист, зігравши в поетично-хореографічній виставі мистецького об’єднання “Едельвейс”.

Режисери Арсеній Бортник (справа) і Тарас Підгірняк шукають і знаходять творчу роботу в Києві.

Актриса творчої майстерні «Театр маріонеток» (м.Київ) Мальвіна Салійчук (на фото зліва) розповідає в соцмережі про свої вистави.

Роман Паничевний (справа) працює в «Ukrainian Independent Radio» (м.Чикаго, штат Іллінойс, США).

Художник Ростислав Воронко, який має творчу майстерню в німецькому місті Бєсков, представляє свої нові роботи, що експонуються на художніх виставках Німеччини.

Київський спортивний журналіст Костянтин Андріюк (зліва), який працював у ТРК «Ера» і на Першому національному телеканалі, а нині – в штаті телеканалу «1+1», щодня по роботі зустрічається з цікавими людьми.

Хореограф-постановник Софія Кедринська (третя справа) знайомить зі своїми друзями, з якими вже два роки виступає в хореографічному колективі на Тайвані.