Радивилівці засвідчують свої таланти

АВТОР · Травень 21, 2016Переглядів 1 348

Сьогодні соціальні мережі зближують людей, яких життєві обставини розкидали по всьому світу. Ось і про колишніх жителів Радивилова та Радивилівщини, які нині знайшли роботу і свою долю в США, Китаї, Португалії, Іспанії, Італії, Ізраїлі, Польщі та інших країнах, а також у великих містах України, довідуємося з їхніх сторінок у Фейсбуці та на інших хостингах. Вони публікують фотознімки та відеосюжети про свою роботу, відпочинок, зустрічі з цікавими людьми, про своє сімейне життя, розповідають про важливі новини службової і творчої кар’єри.

Ми використали в довільній послідовності кілька фотознімків із соцмережі, які представляють наших радивилівців.

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Відома київська співачка і телеведуча Ольга Цибульська недавно презентувала новий відеокліп на свою російськомовну пісню “Тримай мене руками” («Держи меня руками»). Зйомки проходили в США.

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Актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який щойно здолав важку хворобу, повертається до звичного театрального життя.

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Рівненський журналіст, директор інформаційного напрямку в ТРК «Ритм» Олександр Курсик у ці дні проявив себе як артист, зігравши в поетично-хореографічній виставі мистецького об’єднання “Едельвейс”.

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Режисери Арсеній Бортник (справа) і Тарас Підгірняк шукають і знаходять творчу роботу в Києві.

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Актриса творчої майстерні «Театр маріонеток» (м.Київ) Мальвіна Салійчук (на фото зліва) розповідає в соцмережі про свої вистави.

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Роман Паничевний (справа) працює в «Ukrainian Independent Radio» (м.Чикаго, штат Іллінойс, США).

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Художник Ростислав Воронко, який має творчу майстерню в німецькому місті Бєсков, представляє свої нові роботи, що експонуються на художніх виставках Німеччини.

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Київський спортивний журналіст Костянтин Андріюк (зліва), який працював у ТРК «Ера» і на Першому національному телеканалі, а нині – в штаті телеканалу «1+1», щодня по роботі зустрічається з цікавими людьми.

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Хореограф-постановник Софія Кедринська (третя справа) знайомить зі своїми друзями, з якими вже два роки виступає в хореографічному колективі на Тайвані.

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5 Responses

  1. Анонімний сказав:
    Травень 24, 2016 о 8:32 am

    Так повиїжали за кордон (ємігранти),у пошуках легких грошей,сидять та думають як добре що я тут а не в Україні на війні

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  2. Читачка сказав:
    Травень 24, 2016 о 9:07 am

    Хто думає, що малювати або танцювати – це легкі гроші, спробуй заробляй – побачиш, чи легко

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  3. Анонімний сказав:
    Червень 3, 2016 о 10:09 am

    Підтримую

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  1. П’ять важливих щаблів радивилівця Костянтина Андріюка | РАДИВИЛІВ.info
    Січень 3, 2017

    […] в інших країнах. Серед публікацій варто згадати такі: «Радивилівці засвідчують свої таланти», «Радивилівський художник Ростислав Воронко знайшов […]

  2. Радивилівці у світі – помітні люди | РАДИВИЛІВ.info
    Березень 25, 2017

    […] «Радивилів.info» була публікація під заголовком «Радивилівці засвідчують свої таланти». Ми знайомили з деякими виходцями з Радивилова, які […]

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