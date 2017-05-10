Радивилівці зняли відео на міжнародний конкурс

Згідно з Програмою Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 організовані змагання для шкіл «Разом збережемо культурну спадщину!» в рамках Дня Європейської співпраці 2017.

Ідея змагань – показати культурне різноманіття прикордонних регіонів та продемонструвати творчий потенціал молодого покоління.

У змаганнях беруть участь школи з шести прикордонних областей України: Волинської, Львівської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської.

Кожна школа організує свою команду. Радивилівський НВК «Школа №2 – ліцей» створив свою команду під назвою «Народжені вільними». До її складу увійшли члени гуртка «Юні музеєзнавці» – Мельничук Олександра, Дудар Данко, Салійчук Арсен, Рудик Владислава. Молода та творча команда під керівництвом Салійчук А.С. наполегливо виконує різноманітні завдання (відеоролик, малюнок, вірш, гасло, ігри).

Як історичний об’єкт для відеоролика команда обрала Поле Берестецької битви. На жаль, регламент часу був обмежений, тому за 3 хвилини неможливо детально описати подвиги козаків, пам’ятну значимість місця та мальовничу природу села Пляшева, але ми намагалися якнайкраще донести до глядачів історичну важливість цього місця . Ці змагання стали чудовою нагодою для того, щоб продемонструвати свої таланти, розважитися і знайти нових друзів, а також більше дізнатися про своїх сусідів.

Найкращі команди з Польщі, Білорусі та України будуть запрошені до участі у фіналі змагань, що відбудеться у вересні 2017 року у Білорусі.

Вадим Салійчук. (З пошти Радивилів.info).

Вашій увазі представляємо відеоролик: