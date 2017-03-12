Радивилівщина: до новини – новина

Учень Радивилівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа №2 – ліцей” мотогонщик Назар Парніцький нещодавно став наймолодшим кандидатом у майстри спорту України. Радість успіху поділяє його тренер – батько Петро Парніцький. Про спортивні здобутки Назара не раз розповідало видання Радивилів.info.

⇔У селі Баранному Крупецької ОТГ відбувся дитячий захід, присвячений Тарасові Шевченку. Бібліотекар публічно-шкільної бібліотеки села Крупець О.М.Бугайкіна оформила книжково-ілюстративну виставку про життя і творчість Т.Шевченка. Перможцями творчих конкурсів стали: в старшій віковій категорії – Мирослава Казмірчук (Крупець), Юрій Шмандюк (Баранне) і Альона Цимбалюк (Крупець), у молодшій – Орися Бохонко, Марічка Мельник і Дмитро Олінчук.

⇔Начальником відділу земельних відносин, екології та благоустрою, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності, містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, комунальної власності Козинської сільської ради призначено Дмитерчука Віталія Петровича.

⇔Певного оптимізму щодо стану підземних вод у нашому регіоні додає така інформація з сусіднього району: «Унікальні карстові водоймища з назвою «Сині вікна», що у Бродівському районі, після більш як річного пересихання знову наповнилися водою. Як зазначили працівники Національного природного парку «Північне Поділля» (Броди), процеси спаду рівня води у водоймах розпочався у грудні 2014 року. За весну-літо-осінь 2015 року води у карстах не прибуло, а вже в лютому 2016 року колись 4-метровий рівень води спав до нульової позначки. Упродовж минулого року в «Синіх вікнах» взагалі не було води. І лише цьогоріч з початком весни рівень води піднявся до попереднього. Додамо, що ці “Сині вікна” розташовані на південний схід від села Ясенів у важкодоступній місцевості».

(За матеріалами Інтернет-ресурсів).