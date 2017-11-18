Радивилівщина: короткі новини, оголошення

Радивилівська міська рада запрошує жителів міста і громади долучитися до жалобних заходів з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. Мітинг-реквієм та поминальна панахида розпочнуться 18 листопада о 15 год. біля пам’ятного знака жертвам голодоморів (поблизу залізничного переїзду). А о 16 год пройде загальноукраїнська хвилина мовчання. Громадська хода до пам’ятного знака жертвам голодоморів розпочнеться о 14:30 від приміщення міської ради.

⇔Радивилівська міська рада запрошує у вівторок, 21 листопада, долучитися до відзначення Дня Гідності та Свободи. Початок заходів – о 14 годині, біля пам’ятного знака Героям Небесної Сотні в м.Радивилові.

⇔У залі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося нагородження переможців щорічного обласного літературного конкурсу “Перло многоцінне”. Серед переможців – ЩЕРБАТЮК Дарина, учениця 8 класу Радивилівського НВК “Загальноосвітня школа – гімназія” (номінація “Проза” серед учнів молодших класів).

⇔Нещодавно команда Радивилівського НВК “Загальноосвітня школа – гімназія” взяла участь у київському фіналі освітнього проекту «Відкривай Україну», організованого фундацією соціальних інновацій «З країни в Україну».

⇔У Козинській ОТГ діє чоловічий клуб «Шарм», що його очолює колишній господарський керівник Микола Паршин. На засіданнях обговорються проблеми сіл, шляхи їх вирішення, йде обмін думками з наболілих питань. Не так давно гостями клубу стали голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик, голова Козинської сільської ради Юрій Костюк, виконуючі обов’язки сільських старост. Йшла мова про переспективи децентралізації, про використання водних ресурсів регіону тощо.