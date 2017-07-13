Радивилівщина отримала сучасний реанімобіль

Завдяки проекту Світового банку 16 новеньких «швидких» марки «Сітроен» передано районним лікарням Рівненщини. Сьогодні голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, перший заступник голови облради Олександр Корнійчук та керівник групи впровадження проекту Світового банку в області Сергій Рибачок урочисто передали головному лікарю Радивилівської районної лікарні Федору Стецюку ключі від автомобіля швидкої допомоги.

До слова, кожне авто укомплектоване сучасним обладнанням: дефибрилятором, електрокардіографом, фузоматом, відсмоктувачем, пульсоксиметром, глюкометром та кисневою станцією. Також «швидкі» оснащені ношами на пневмопідвісці, функціональною каталкою, вакуумною шиною та приладом для підігрівання розчинів.

Як розповів заступник головного лікаря обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Гикавчук, машини відповідають класу «В». Тобто надаватимуть медичну допомогу усім хворим. А при підключенні апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) авто практично перетворюватиметься на реанімобіль.

Нагадаємо, автомобілі швидкої допомоги вартістю 64,5 тисячі доларів кожна були закуплені у рамках реалізації проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який триватиме до 2020 року.

Разом з тим, керівник групи впровадження проекту Сергій Рибачок зазначив, що придбання швидких – це далеко не єдине, що планується реалізувати в межах проекту. По області передбачається також реконструкція 105 лікарських амбулаторій та ФАПів в сучасні медичні заклади, зокрема й 4 відповідних об’єкти на Радивилівщині. Крім того, на базі обласної лікарні створять серцево-судинний центр, а понад тисяча лікарів області пройдуть підвищення кваліфікації. Про це поінформував сайт Радивилівської РДА.