Радивилівщина – в коротких новинних повідомленнях

На Рівненщину надійшло з держбюджету 65 млн. грн. Це так звані депутатські мільйони — виділені за розпорядженням Кабміну на округи нардепам-мажоритарникам. Радивилівський район, що в окрузі О.Дехтярчука, одержить 1,5 млн. грн., які порівну розділили на три об’єкти: заміну вікон та дверей дитсадка «Сонечко» в Радивилові та ремонт тротуарів на вулицях Парковій і Почаївській.

У Києві на чемпіонаті України з баскетболу 3х3, в якому брала участь 51 команда, срібним призером серед чоловіків стала збірна команда Рівного та Радивилова. У її складі грали Володимир Жартун, Денис Сотник, Василь Федорчук, Андрій Кашубович.

Баскетбольний клуб «Радивилів», де тренером Андрій Мамчур, став бронзовим призером відкритого баскетбольного турніру Рівненської області. Торік ця команда, в якій грали Сергій Варфалюк, Максим Додь, Валентин Мельничук, Артур Тарасюк, Дмитро Чиз, Андрій Фомін, Арсеній Бортник, Дмитро Дмитрук і Андрій Мамчур, перемогла в міжобласному баскетбольному турнірі на кубок міського голови Радивилова.

Крім нашого видання, обширний фоторепортаж із відзначення в Радивилові 26-ї річниці незалежності України опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради /https://www.facebook.com/radvok/?fref=ts#/.

Цього літа одним із місць масового відпочинку радивилівців стала річка Ситенка (Ситенька). Довжина річки 26 км, площа басейну 162 км². Долина коритоподібна, завширшки до 2 км, завглибшки до 10 м. Заплава двостороння (завширшки до 500 м), у середній та нижній течії заболочена. Річище звивисте, завширшки 5—10 м, у верхів’ї часто пересихає, у пониззі на окремих ділянках випрямлене. Похил річки 1,1 м/км. Споруджено кілька ставків. У середній частині річка тече лісистою місцевістю і залишилась майже незіпсованою втручанням людини. Ситенька бере початок на північній околиці села Гайки-Ситенські Радивилівського району. Тече в межах Бродівської рівнини на північний захід, захід та (у пригирловій частині) південний захід. Впадає до річки Слонівки на південь від села Корсів (Бродівський район).

(За повідомленнями Інтернет-видань).