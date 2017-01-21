Радивилівщина в потоці Інтернет-новин

Радивилівська районна бібліотека запрошує місцевих поетів, творчих людей Радивилівщини взяти участь в обласному проекті «Під хмарами», ініціатором якого стала Катерина Даниляк. Планується випуск збірки поезій, присвячених любовній та еротичний тематиці. Термін подання творів – до 15 лютого 2017 року.

⇒На сайті Крупецької об’єднаної територіальної громади вміщено фоторозповідь про свято колядок у селі Михайлівка цієї громади. Подивитися можна тут: http://krupetska.gromada.org.ua/news/22-44-09-21-01-2017/

⇒У п’ятницю, 27 січня, на хуторі Пороховня Радивилівської об’єднаної територіальної громади відбудеться жалобний захід з нагоди Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту. Збір учасників об 11.30 год. біля приміщення Радивилівської міської ради.

⇒У Радивилівському районному методичному кабінеті відбулося навчання з державними службовцями щодо подання е-декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Ці декларації слід подати до 1 квітня 2017 року – шляхом заповнення декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Навчання провели завідувач сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації Марія Пастух і головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату РДА Тетяна Решетило.

⇒Про 50-річний ювілей Радивилівської школи-гімназії поінформувала парламентська газета «Голос Україні» в замітці «У Радивилові першій школі – перші п’ятдесят».

⇒У Луцьку представники «Самооборони» затримали неповнолітнього утікача з Радивилівщини. Неповнолітній ще на вокзалі розповів, що звати його Дмитро, йому 16 років. Проте на запитання, де живе і чому так пізно на пероні, говорити відмовився. Вже у міськвідділі малий зізнався, що родом із села Ситне, Радивилівського району. Пішов з дому від батька, який “не п’є, не б’є”, а чого пішов – пояснити не зміг.

⇒В одному з маркетів Рівного 45-річний мешканець міста Радивилів здійснив крадіжку 4-х кранів загальною вартістю 663 гривні. За скоєне понесе кримінальну відповідальність за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

(За матеріалами Інтернет-видань).