Радивилівщина:  весна в польових роботах

Основна складова для одержання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур – додержання технологій вирощування, впровадження високоврожайних сортів та високий рівень організації весняно-польових робіт.



Перший прийом догляду в ранньовесняний період за озиминою, яка добре збереглася після зими, – підживлення азотними добривами. Сільгосптоваровиробники Радивилівського району закінчують підживлення озимих зернових культур та ріпаку.

Господарствами Радивилівського району на Рівненщині закуплено 2,8 тис. тонн діючої речовини мінеральних добрив (92 відсотки до потреби), внесено – 0,6 тис. Тонн.

Серед озимих зернових культур, які вирощують в Радивилівському районі, велике продовольче значення має озима пшениця. З року в рік середня врожайність її становить близько 60 ц/га. Під урожай цього року агроформуваннями засіяно понад 6 тис. га. озимої пшениці Саме в цей весняний період вона дуже чутлива до поперемінного відтавання і замерзання ґрунту, яке часто призводить до її загибелі. Господарствами району загибелі посівів озимих зернових не виявлено. Згідно останнього обстеження посівів під урожай поточного року в доброму стані перебуває 58 % сходів, задовільному 31 %, слабкі та зріджені – 11%.

Через малосприятливі погодні умови частина отриманих сходів озимого ріпаку втрачена або пошкоджена. Відтак, із загальної площі 1,3 тис га, у доброму стані знаходяться 48 %, у задовільному – 32 %, слабкі та зріджені посіви спостерігаються на 17 % та загинуло 3 % посівних площ. Згідно попередніх підрахунків, господарства проведуть частковий підсів, а місцями і пересів.

Посів ярих зернових та зернобобових культур прогнозується на площі 9,3 тис га, в тому числі ранні зернові культури прогнозується посіяти на площі 1,8 тис га.

Протягом останніх років погодні умови зумовлюються досить швидким переходом до весни. Інтенсивне наростання позитивних температур може призвести до пересушування верхнього шару ґрунту, тому провести польові роботи аграрії Радивилівщини планують у стислі строки.

Віра Кузьмич. (Радивилівська районна газета “Прапор перемоги», 24.03.2017).