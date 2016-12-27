Радивилівщина: з чим підходимо до фінішу року?

У Радивилівській райдержадміністрації керівники структурних підрозділів РДА, територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади інформували про стан справ і зроблене в році 2016-му, що минає.

Начальник управління Пенсійного фонду України в Радивилівському районі Олександр Браславець повідомив, що до кінця тижня планується фінансування коштів для виплати пенсій січня 2017 року: через рахунки одержувачів у банках – за датами виплати з 04 по 15 січня 2017 року включно; через національного оператора поштового зв’язку – за датами виплати з 4 по 10 січня 2017 року включно.

Начальник відділу культури і туризму адміністрації Тетяна Шуст повідомила, що протягом тижня планується провести 3 дитячих ранки для організацій м.Радивилова.

В.о. начальника відділу освіти адміністрації Ігор Киричук повідомив, що в навчальних закладах району завершено карантин та розпочато навчальний процес. Зазначив, що виникає проблема із забезпеченням належного функціонування відділу освіти у зв’язку із скороченням штату спеціалістів.

Начальник відділу агропромислового розвитку адміністрації Любов Черевко зазначила, що виробництво валової продукції в районі становить 102%, це відповідає 2 місцю в структурі Рівненської області.

Начальник фінансового управління адміністрації Оксана Мартинюк повідомила, що виконання дохідної частини загального фонду зведеного бюджету становить 123% з початку року. Районний бюджет виконано на 125%, міський на 100%, сільські на 133%. Надійшли базова дотація та субвенції. Виконано всі 22 бюджети району. Очікується повернення субвенцій цільового призначення. На сесії районної ради прийнято районний бюджет. Постало проблемне питання щодо подальшого існування бібліотечної мережі, комплексної дитячої спортивної школи та районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За інформацією начальника відділення державного казначейства Світлани Пашулі, управління працювало зі збоями у зв’язку із хакерськими втручаннями в базу. Зауважила, що необхідно активізувати реєстрацію платіжних доручень та зобов’язань. Розпорядникам коштів необхідно проаналізувати стан використання наданих їм субвенцій.

Заступник начальника Дубенської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області – начальник Радивилівського відділення Людмила Федун повідомила, що забезпечено виконання надходжень до районного та місцевого бюджету. Продовжуються перевірки декларацій, поданих державними службовцями. Планується проведення семінару щодо змін до Податкового кодексу України.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Юрій Вовк зазначив, що профінансовано частину всіх видів державних соціальних допомог. Відбувся виїзд мобільного соціального офісу в Крупецьку та Бугаївську сільські ради. На прийомі побували 5 громадян. Протягом звітного періоду 24 сім’ї звернулися з заявами про призначення субсидій або збільшення норм споживання.

Директор територіального центру соціального обслуговування Віктор Гетьман повідомив, що згідно з рішенням районної ради територіальний центр соціального обслуговування передано у комунальну власність. У 2017 році в Козинський об’єднаній територіальній громаді планується створення власного територіального центру.

Директор районного центру зайнятості Ярослав Довгаль повідомив, що проводиться підбір осіб для навчання та перекваліфікації. Постійно проводяться робота щодо залучення безробітних до військової служби за контрактом.

В.о. завідувача сектору економічного розвитку, інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій адміністрації Дмитро Радько зазначив, що здійснено моніторинг промислового виробництва підприємствами району. Проаналізовано стан виконання програми соціально-економічного розвитку.

Начальник юридичного відділу апарату адміністрації Ольга Морозюк повідомила, що проводилася юридична експертиза проектів розпоряджень та доручень голови адміністрації.

В.о. начальника управління Держгеокадастру у Радивилівському районі Зоя Погорілець проінформувала, що управління працює в стані реорганізації, проте функції виконуються в повному обсязі.

Заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділення районного військового комісаріату Олег Плевако повідомив, що стан справ в військкоматі задовільний. Перевірка із Генштабу відбулася без зауважень.

За результатами наради під керівництвом голови РДА Олега Ващука окремим керівникам були дані усні доручення.

(За публікацією сайту РДА).

Фото: Радивилів.info.