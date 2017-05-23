Радивилівщина: з важливих новин цих днів

Сьогодні, 23 травня, урочисто відкрито меморіальну дошку на Срібненській школі Крупецької об’єднаної територіальної громади на честь уродженця села Срібного Куліби Миколи Михайловича (1960 – 2016), командира 1-го штурмового взводу 2-ї «афганської» штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар». Він загинув, захищаючи незалежність України, 23 травня 2016 року в Донецькій області. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Сьогодні ж відбулося освячення пам’ятника на могилі Миколи Куліби. На заходи з ушанування пам’яті героя звідусіль приїхали його бойові побратими-“айдарівці”, прийшли представники влади.

Міська рада запрошує взяти участь у сімейному квесті “Місто моє”, який відбудеться 27 травня, в суботу (початок о 14 годині), у парку імені Т.Шевченка в рамках програми святкування 453-ї річниці міста Радивилова.

Того ж дня о 15 годині Радивилівський міський будинок школяра презентує на площі Незалежності програму «Територія дитячих розваг «ПОХІМІЧИМО». А це: дитяче караоке «Моя маленька країна»; пізнавально-розважальні ігри «Моє місто від А до Я»; конкурс малюнка на асфальті «Вуличками Радивилова»; боді-арт «Веселковий настрій»; анімації «Перлинки-веселинки». Творчий коктейль, як повідомляє сайт Радивилівської ОТГ, доповнить мистецька майстерня «Геральдика» з виготовлення герба міста Радивилова в техніках хенд-мейд.

У Козині Радивилівського району проведено конкурс “Жінка ІІІ тисячоліття” Козинської ОТГ. Як інформує сайт громади, призові місця розподілилися так: “Жінка – фантазія” – Леся Козачук, провідний бібліотекар Козинської публічно-шкільної бібліотеки; “Жінка – елегантність” – Вікторія Чалюк, менеджер магазину “Добробут” села Козин; “Жінка – мудрість” – Лариса Глущук, керівник народного фольклорно-етнографічного ансамблю “Джерело” БК села Пустоіванне; “Жінка – берегиня” – Любов Чичилюк, жителька села Іванівка, учасниця гурту “Криниченька”; “Жінка – оригінальність” – Мирослава Кундеус, вчителька української мови та літератури Козинського колегіуму; “Жінка – романтичність” – Наталя Ганіна, жителька села Бригадирівка, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності житлово-комунального господарства Дубенської міської ради; “Жінка – талант” – Оксана Семенюк, завідуюча дошкільного навчального закладу “Малятко” села Зарічне. Гран – прі “Жінка ІІІ тисячоліття” присуджено Любов Братащук, депутату та підприємцеві села Козин.

З концертними номерами виступили: гурт “Веселі Молодиці” клубу села Козин, ансамбль “Джерельце” БК села Пустоіванне, Наталя Братащук – солістка клубу села Бригадирівка, Іван Олефір – гуморист клубу села Іващуки, Софія Колесник – солістка клубу Козинської школи мистецтв, Світлана Мороз – солістка Козинської школи мистецтв, вихованці танцювального гуртка школи мистецтв.

Нещодавно в Радивилівській дитячій школі мистецтв імені Германа Жуковського відбувся концерт фортепіанної та камерної музики, – грали випускники цієї школи, учні Рівненського музичного училища Інна Чалик та Віра Дегонюк (клас викладача Ковальчук Л.О.) та викладач РДГУ Наталія Вернюк. Були сольні виступи та ансамблева гра на фортепіано та віолончелі. Відбулася й зустріч з учнями Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Соломії Крушельницької. Викладає тут і музикант Георгій Лошаков, у минулому – випускник радивилівської музичної школи. Юні музиканти вразили слухачів грою на флейті, скрипці та арфі, повідомляється на сайті Радивилівської ОТГ.

Використані знімки творчої групи “ВИДИВО”.