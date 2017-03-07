Радивилівщину засмічують чужим непотребом

Ромови в засобах масової інформації про те, що львівське сміття несанкціоновано «просочується» в сусідні області, схоже, перестають бути тільки розмовами і для Радивилівського району. То тут, то там з’являються купи сміття, явно привезені за один раз великотоннажними автомашинами.

Ці знімки зроблені нашими читачами біля сіл Баранного, Перенятина і Козина Радивилівського району(це три різні територіальні громади). Мало того, зафіксоване на фотознімки і відеозапис нічне вивезення, що зайвий раз доводить незаконність таких рейсів, навіть попри наявність у водіїв якихось там документів. Наскільки нам відомо, радивилівська міська і районна влада ніяких дозволів на ввезення чужого сміття не давала. Тож мусить діяти більш рішуче в запобіганні таких підступних вилазок казна-чиїх сміттярів. А відтак інформувати населення про вжиті заходи.