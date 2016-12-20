Радивилівська громада матиме “свою” медицину

Єдина міська об’єднана громада на Рівненщині – Радивилівська – поступово планує своє майбутнє на 2017 рік. Адже з нового року громада виходить на прямі міжбюджетні відносини з державою.

Однак чи не найбільшою проблемою для громади стала галузь охорони здоров’я. За умовами децентралізації послуги мають максимально бути наближені до людей. Тож першочергово доступною має стати якісна медицина.

На утримання первинної та вторинної ланки охорони здоров’я держава надає субвенцію з розрахунку на кожного мешканця громади. Тож Радивилів, як колишній районний центр, вирішив взяти у власність поліклініку, яка розміщена у місті. Її планують передати під первинну ланку охорони здоров’я, тобто на її базі хочуть створити ПМСД. Такий крок, переконаний голова громади Микола Карапетян, стане вагомим у наданні медичних послуг жителям громади.

На вторинну медицину у керівника громади єдине бачення. Радивилівська районна лікарня працює у тому ж статусі, а громада передає на неї субвенцію вторинної медицини.

Головний лікар закладу переконаний, що нині Радивилівська лікарня має хороші перспективи. Адже тут поступово роблять капітальні ремонти та закуповують сучасне медичне обладнання. Зокрема, вже відремонтували дах у пологовому відділенні, замінили вікна та двері.

Нагадаємо: в Радивилівському районі вже створено три об’єднані територіальні громади – Радивилівську, Крупецьку та Козинську. https://www.rivne1.tv/Info/?id=75998