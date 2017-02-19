Радивилівська масниця наприкінці зими. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Радивилівщині побутує прислів’я: “Не завжди котові масничка». І далеко не всі розуміють, що означає оте слово «масничка». А між тим саме так називають традиційне народне свято Масляна, по-іншому – масниця, масниці, масляниця, сирна неділя. Це свято ще давньослов’янське, спрадавна приурочували його до весняного пробудження природи. У християнстві масляний тиждень – напередодні Великого посту.

У радянські часи окремі традиції “Масляної” вписували в свято “Проводів зими”, яке проводили і в Червоноармійську (Радивилові), тож воно не забулося.

19 лютого в Радивилові, в парку імені Т.Шевченка, пройшло чергове свято проводів зими, яке організувала влада Радивилівської об’єднаної територіальної громади. Лише два роки тому, в 2015-му, в Радивилові було районне свято, однак тепер таке, з утворенням ОТГ, мабуть, стало неможливим.

Учасників свята привітав народний депутат України від Дубенського виборчого округу Олександр Дехтярчук. А ще – особисто частував усіх смачним козацьким кулішем. Були на святі й керівники Радивилівської ОТГ – міський голова Микола Карапетян, його заступники, працівники апарату і депутати міськради, побував і голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук.

На святі працівники міського будинку культури і учасники художньої самодіяльності нагадали присутнім народні обряди в ході святкового концерту й розваг. Пройшли спортивні змагання…

На жаль, відлига перетворила сніг на мокре місиво, яке швидко розмочувало взуття, тож далеко не всі змогли довго витримати таке випробування кінця лютого, яке нагадувало весняне.

Фотографував Володимир ЯЩУК.

Знімки в великому форматі (близько 40) можна переглянути тут:

http://photo.i.ua/user/5086/488739/?p=0&r=2641994