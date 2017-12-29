Радивилівська міськрада розглянула важливі питання

На сесії Радивилівської міської ради розглянуто питання «Про міський бюджет на 2018 рік». Як поінформував сайт Радивилівської ОТГ, проект документу пройшов ретельну підготовку, було докладено максимум зусиль, аби основний кошторис, за яким житиме й господарюватиме громада наступного року, був збалансованим та стабільним.

Зокрема, загальний обсяг доходів у бюджеті становитиме понад 96 млн. 700 тис. грн., і цілком покриватиме обсяг фінансового навантаження, закладеного у видатки. Як і торік, бюджетні витрати зберігають, передусім, соціальну спрямованість. Основними джерелами наповнення міської казни залишатимуться податок з доходів фізичних осіб, акцизний збір, місцеві податки і збори, єдиний податок тощо. Про перспективність бюджету нового року в аспекті соціально-економічного балансу об’єднаної громади свідчить і той факт, що, у порівнянні з бюджетом 2017-го року, обсяг власних надходжень заплановано збільшити вдвічі. У зв’язку із січневим підвищенням заробітної плати, в тому числі – й педагогічним працівникам, бюджет міста отримає від держави приблизно на 8 млн. грн. більшу, ніж торік, освітню субвенцію. Дещо зросла і медична субвенція. Рішенням сесії було встановлено, що і наступного року в бюджетному процесі буде застосовуватись програмно-цільовий метод. Затверджено перелік захищених видатків, які будуть здійснюватися із загального фонду міського бюджету. Першочергові фінансові гарантії, відповідно до діючого законодавства, спрямували на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, поточні трансферти місцевим бюджетам. Значні кошти будуть спрямовані на функціонування медичної галузі. Докладніше про це можна прочитати на сайті ОТГ: http://radyvylivrada.gov.ua/news/09-48-13-28-12-2017/.

Голосування відбулося з використанням електронної системи, яка щойно запроваджена.

Серед іншого розглянуто й такі питання. З метою спрощення сільському безробітному населенню порядку влаштування на облік у районний центр зайнятості підтримку депутатів отримав проект рішення «Про облік особистих селянських господарств на території Радивилівської ОТГ». Відповідно до затвердженої редакції, в.о. старост центральних садиб громади відтепер будуть уповноважені ставити відмітки про припинення членства в особистому селянському господарстві та вносити інформацію до облікових карток об’єктів господарського обліку на підвідомчих територіях. Рішенням сесії внесено зміну в назву та затверджено нову редакцію статуту Радивилівського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №2 «Усмішка» комбінованого типу Радивилівської міської ради та здійснено передачу майна в оперативне управління міською радою. У штатний розпис закладу введено додаткові посади: інструктора з фізкультури та керівника гуртка з викладання іноземної мови. Уже з 1 січня перелік об’єктів, які перебувають у власності міської ради, поповнить і Радивилівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Ще одне важливе питання. Районна лікарня – за крок від створення на її базі спеціалізованого відділення гемодіалізу. Адміністрація медзакладу розглядає пропозиції щодо партнерства в питаннях реалізації гемодіалізної терапії. А це – встановлення необхідного обладнання, навчання та консультації медичного й технічного персоналу. Бракує коштів лише на закупівлю дороговартісних реактивів для гемодіалізу. Відповідне звернення головного лікаря Ф.Стецюка до обласної ради з проханням спрямувати частку державної медичної дотації на придбання витратних матеріалів для організації відділення гемодіалізної терапії в Радивилівській РЛ озвучив на сесії міський голова М.Карапетян. Депутати ініціативу підтримали. Про це, як уже вказано, поінформував сайт ОТГ.