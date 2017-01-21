Радивилівська міськрада залучить до роботи волонтера

У рамках програми безоплатної допомоги об’єднаним громадам від Корпусу миру США, Радивилівська міська рада має намір залучити до роботи в громаді волонтера, терміном на два роки.

Волонтер буде надавати міській раді допомогу в написанні проектів стратегічного плану розвитку громади, соціально-економічного розвитку, проектів, які фінансуються з фонду державного регіонального розвитку та ін.

Основною умовою направлення волонтера в громаду є наявність двох родин, які готові прийняти волонтера на проживання, терміном на два роки (основна та резервна родини). Слід зауважити, що волонтер буде сплачувати щомісяця родині кошти в сумі 1200 гривень, як компенсація за комунальні послуги та додаткову суму на одноразове харчування.

Основні вимоги до умов проживання волонтера:

Очевидно, що для створення умов, найбільш сприятливих для спілкування та культурного обміну, перевагу буде надано родинам, що складаються принаймні з двох осіб.

• Для збереження найбільш зручних для родини та волонтера умов проживання та забезпечення ефективності професійного середовища у приймаючій організації, Корпус Миру просить не рекомендувати волонтерові проживання у квартирі/будинку директора чи основної контактної особи з боку приймаючої сторони.

• Помешкання має бути розташовано в безпечному районі, близько до зупинки громадського транспорту, враховуючи наступні відстані (пішки):

– щонайменше 5 хв. до найближчих сусідів;

– не більше 30 хв. до магазинів та медичних закладів;

– 45 хв. до місця роботи (пішки або громадським транспортом).

• Волонтер повинен проживати в кімнаті, яка зачиняється зсередини на замок чи защіпку і укомплектована найнеобхіднішими для проживання меблями та предметами побуту: (письмовий) стіл, як мінімум два стільці або крісло, настільна лампа, книжкова поличка, ліжко з матрацом, подушка, ковдра, гардеробна шафа та дзеркало.

• У волонтера має бути доступ до стаціонарного телефону. Якщо в помешканні такого немає, найближчий стаціонарний телефон має знаходитися в п’ятнадцяти хвилинах пішки від будинку приймаючої родини.

• Для компенсації за спожиті комунальні послуги волонтер робитиме щомісячний внесок до сімейного бюджету у розмірі 1200 гривень. Крім того, родина забезпечить волонтера одноразовим харчуванням, за що буде сплачено додатково. Будь-які інші домовленості щодо харчування можуть здійснюватися в індивідуальному порядку між родиною та волонтером без втручання КМ.

*Однією з вимог Корпусу Миру є наявність фотографій:

– будинку, в якому мешкає родина;

– кімнати, де проживатиме волонтер;

– ванної кімнати;

– кухні.

У випадку готовності родини прийняти волонтера до себе на проживання просимо звертатися в Радивилівську міську раду до керуючого справами виконкому Гущі Сергія особисто або за телефоном 4-33-12.

Сергій Гуща. (Зі сторінки «Радивилів» у Фейсбуці).