Радивилівська поліція: передноворічне застереження

Наближається довгоочікуваний Новий, 2018 рік. Усі з нетерпінням чекають на пухнасту красуню ялинку. Аби придбати зелене деревце без проблем, працівники Радивилівського відділення поліції нагадують як продавцям, так і покупцям про порядок купівлі новорічних ялинок згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

Відпуск ялинок повинен проводитися з обов’язковим маркуванням пластиковими бирками зі штрих-кодом. Починаючи з 2009 року, новорічні ялинки та сосни мають бути прочіповані. Електронний чіп прикріплюється до дерева таким чином, що зняти його без пошкодження неможливо. У цьому ярлику міститься вся інформація про походження хвойного насадження. Це – відомості, з якого лісгоспу та лісництва відпустили дерево, який його сорт та якість. Завдяки цьому можна визначити відповідність товару супровідним документам, тому будь-якому працівникові правоохоронних органів буде легко перевірити законність придбання хвойних красунь із лісових плантацій.

Також нагадуємо про те, що за незаконну порубку, пошкодження лісових культур, саджанців, молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, настає відповідальність за статтею 65 КУпАП. Покарання передбачає штраф від 85 до 170 гривень на громадян і на посадових осіб – від 119 до 204 гривень.

Не забуваймо також про недопущення порушень правил торгівлі на ринках та про торгівлю з рук у невстановлених місцях, які караються штрафами від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією ялинок. Згідно зі статтею 164 КУпАП господарська діяльність повинна бути зареєстрованою та провадитись на підставі дозволу (ліцензії) певного виду діяльності.

Не зіпсуйте собі новорічних свят!

Радивилівське відділення поліції. (З пошти Радивилів.info).